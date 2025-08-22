Current Affairs Quiz 22 अगस्त 2025: दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया?

Current Affairs Quiz In Hindi 22 August 2025: जागरण जोश लाया है शानदार करेंट अफेयर्स क्विज, जिससे आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि तैयारी को भी नया आयाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं 22 अगस्त 2025 के चुनिंदा सवाल और उनके सही जवाब. 1. त्रिबेनी राय की डेब्यू फीचर फिल्म "शेप ऑफ मोमो" किस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है? a) कान्स फिल्म फेस्टिवल b) बर्लिन फिल्म फेस्टिवल c) बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल d) वेनिस फिल्म फेस्टिवल 1. c) बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल "शेप ऑफ मोमो" (Shape of Momo) को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (BIFF) 2025 के विजन सेक्शन में आधिकारिक रूप से चुना गया है, जो राय के करियर का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। 2. एक्सरसाइज “समन्वय शक्ति 2025” का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? a) नागालैंड b) असम c) मिजोरम d) त्रिपुरा 2. b) असम भारतीय सेना ने एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत 20 अगस्त को की। यह अभ्यास मुख्य रूप से असम के तिनसुकिया जिले के लाइपुली में आयोजित हो रहा है, जबकि इसकी समानांतर गतिविधियाँ मणिपुर में भी चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना, पुलिस, राज्य प्रशासन, NDRF, SDRF, मेडिकल टीमों, BRO, GREF, रेलवे, और बड़े औद्योगिक संगठनों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है।

3. दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त (Commissioner) के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? a) संजय अरोड़ा b) एसबीके सिंह c) सतीश गोलचा d) राकेश अस्थाना 3. c) सतीश गोलचा 1992 बैच के AGMUT कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को 21 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। वे दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त बने। उन्होंने एसबीके सिंह की जगह ली, जिन्होंने केवल 21 दिन तक यह पद संभाला था। 4. भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) कब मनाया जाता है? a) 15 अगस्त b) 20 जुलाई c) 23 अगस्त d) 2 अक्टूबर 4. c) 23 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2025 में इसका दूसरा संस्करण मनाया जा रहा है।