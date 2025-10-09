RRB NTPC Admit Card 2025
Nobel Prize 2025: इस सुप्रसिद्ध लेखक को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जानें नाम

By Bagesh Yadav
Oct 9, 2025, 17:55 IST

Nobel Prize in Literature 2025: साल 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लास्ज़लो क्रास्नाहोर्काई (Laszlo Krasznahorkai) को उनकी “दूरदर्शी और प्रभावशाली रचनाओं” के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार Swedish Academy द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किया जाता है। 

Nobel Prize in Literature 2025: साल 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लास्ज़लो क्रास्नाहोर्काई () को उनकी “दूरदर्शी और प्रभावशाली रचनाओं” (For his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art) के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनकी उस लेखनी को सम्मानित करता है जो “महाप्रलय जैसे भयावह समय में भी कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है।” उनका लेखन मध्य यूरोपीय परंपरा में निहित है, जिसमें अब्सर्डिज़्म, ग्रोटेस्क अतिशयोक्ति और पूर्वी दर्शन से प्रेरित चिंतनशील शैली झलकती है।

कितनी मिलेगी पुरस्कार राशि

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार Swedish Academy द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किया जाता है।

  • पुरस्कार राशि: 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन (लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर)

  • पुरस्कार में शामिल: मेडल, डिप्लोमा और नकद राशि

  • आधिकारिक समारोह: 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा।

यह सम्मान उन्हें विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है, जिससे उन्होंने मानवीय मूल्यों और गहरे दार्शनिक विचारों को अपनी रचनाओं में जीवंत किया है।

नोबेल कमेटी का मूल्यांकन

नोबेल कमेटी ने किसी एक विशेष रचना का नाम नहीं लिया, बल्कि उनके समग्र साहित्यिक कार्य को सराहा। समिति ने कहा कि क्रास्नाहोर्काई का लेखन “कला की शक्ति को भय और विनाश के बीच भी जीवित रखता है।” उनकी शैली गहन, जटिल और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को समाज, संस्कृति और मानव अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।

प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ: 

नोबेल लिस्ट और अन्य स्रोतों में उनकी कई उत्कृष्ट रचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो उनकी साहित्यिक यात्रा की पहचान हैं:

  • The Melancholy of Resistance (1989) – एक काल्पनिक हंगेरियन शहर में अराजकता और हिंसा का गहरा चित्रण।

  • Satantango (1985) – उनकी पहली और सबसे प्रभावशाली रचना, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी।

  • War & War (1999) – अस्तित्व की खोज और विस्थापन की थीम पर आधारित।

  • Spadework for a Palace (2018) – मैनहटन में आधारित एक अजीबोगरीब, अतियथार्थवादी कहानी।

  • “Herman” और “Relations of Grace” – उनकी कथावाचन शैली और विषयगत गहराई को दर्शाने वाली लघुकथाएँ।

साहित्य का वैश्विक महत्व

नोबेल कमेटी ने यह भी कहा कि यह पुरस्कार इस बात पर जोर देता है कि साहित्य दुनिया में सहानुभूति, ज्ञान और सामाजिक चिंतन को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। क्रास्नाहोर्काई की रचनाएँ न केवल व्यक्तिगत संघर्षों को उजागर करती हैं, बल्कि मानवीय स्थिति और सामाजिक उथल-पुथल के बीच कला की शक्ति को भी पुनर्स्थापित करती हैं।

