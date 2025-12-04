IPPB GDS Selection Process 2025: आईपीपीबी जीडीएस मेरिट लिस्ट और वेरिफिकेशन जानें

IPPB GDS Selection Process 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) ने एग्जीक्यूटिव (ग्रामीण डाक सेवक) पद के लिए 348 खाली पदों की घोषणा की है। वे बैंक की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग ऑफिसों में सीधे बिक्री और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन Candidates ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है, वे इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन ग्रेजुएशन में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। लेकिन, बैंक के पास ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने का अधिकार है। IPPB GDS चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
IPPB GDS Selection Process 2025: महत्वपूर्ण विवरण
IPPB GDS भर्ती अभियान अपनी सरल चयन प्रक्रिया और बेहतरीन वेतन के कारण बड़ी संख्या में Candidates को आकर्षित करता है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates को रिजेक्शन से बचने के लिए GDS आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरनी चाहिए। संदर्भ के लिए चयन प्रक्रिया की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB)
|
पोस्ट नाम
|
कार्यकारी (ग्रामीण डाक सेवक)
|
रिक्तियां
|
348
|
आवेदन मोड
|
ऑनलाइन
|
पात्रता
|
20 वर्ष, स्नातक
|
चयन प्रक्रिया
|
योग्यता-आधारित (स्नातक अंकों के आधार पर)
|
वेतन
|
30,000 रुपये प्रति माह
IPPB GDS Selection Process 2025: स्टेप देखें
IPPB GDS चयन प्रक्रिया से परिचित होना बहुत जरूरी है। यह आपको वास्तविक लक्ष्य तय करने, मूल्यांकन के तरीकों, दस्तावेजों की जरूरतों और अन्य पहलुओं को समझने में मदद करता है। इंडिया पोस्ट चयन प्रक्रिया के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड नीचे दी गई है:
- मेरिट लिस्ट बैंकिंग आउटलेट के अनुसार तैयार की जाएगी। Candidates का चयन उनके ग्रेजुएशन में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, बैंक के पास ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने का अधिकार है।
- अगर मेरिट लिस्ट में दो Candidates के ग्रेजुएशन प्रतिशत समान होते हैं, तो DoP में सेवा में ज्यादा सीनियर व्यक्ति को चुना जाएगा। अगर उनकी सर्विस सिनियोरिटी भी समान है, तो जन्मतिथि के आधार पर Candidate को चुना जाएगा।
- Candidates को अपने ग्रेजुएशन में मिले अंकों का सटीक प्रतिशत दर्ज करना होगा, जिसे दो दशमलव स्थानों तक राउंड ऑफ किया गया हो। प्रतिशत की गणना के लिए, सभी सेमेस्टर/वर्षों के सभी विषयों में मिले कुल अंकों को, सभी विषयों के कुल अधिकतम अंकों से भाग दिया जाएगा। इसमें ऑनर्स, वैकल्पिक या अतिरिक्त वैकल्पिक विषय (अगर कोई है) भी शामिल होंगे। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी स्वीकार्य होगा, जहां क्लास/ग्रेड केवल ऑनर्स के अंकों के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी हालत में प्रतिशत को राउंड ऑफ करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अगर बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अंकों का प्रतिशत (%) नहीं दिया जाता है, और केवल ग्रेड (जैसे GPA/CGPA/CQPI) दिए जाते हैं, तो उसे कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार सटीक प्रतिशत (%) में बदलना होगा।
- आवेदन करने से पहले अपनी मूल संस्था को सूचित करने और NOC प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।
- IPPB में काम तभी शुरू होगा, जब Candidate अपनी मूल संस्था के नियमों के अनुसार जरूरी रिलीविंग प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सफल घोषित किए गए Candidates के Result और अंत में चुने गए Candidates की सूची वेबसाइट पर घोषित की जाएगी।
IPPB GDS Selection Process 2025: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
Candidates को वेरिफिकेशन के लिए अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। उन्हें अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उम्र, योग्यता, अनुभव, पहचान और अन्य मापदंडों से संबंधित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। IPPB GDS चयन प्रक्रिया में जरूरी डॉक्यूमेंट की सूची इस प्रकार है:
- जन्म तिथि का प्रमाण
- सभी शैक्षणिक योग्यताओं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
- पहचान पत्र
- एक स्टेटमेंट, जिसमें पिछले पांच (5) सालों के दौरान कर्मचारी पर लगाए गए किसी भी बड़े या छोटे दंड का विवरण हो।
- डिवीजनल/सब डिवीजनल हेड से विजिलेंस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
- अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट
