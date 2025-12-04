IPPB GDS Selection Process 2025: आईपीपीबी जीडीएस मेरिट लिस्ट और वेरिफिकेशन जानें

IPPB GDS Selection Process 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) ने एग्जीक्यूटिव (ग्रामीण डाक सेवक) पद के लिए 348 खाली पदों की घोषणा की है। वे बैंक की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग ऑफिसों में सीधे बिक्री और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन Candidates ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है, वे इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन ग्रेजुएशन में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। लेकिन, बैंक के पास ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने का अधिकार है। IPPB GDS चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

IPPB GDS Selection Process 2025: महत्वपूर्ण विवरण

IPPB GDS भर्ती अभियान अपनी सरल चयन प्रक्रिया और बेहतरीन वेतन के कारण बड़ी संख्या में Candidates को आकर्षित करता है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates को रिजेक्शन से बचने के लिए GDS आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरनी चाहिए। संदर्भ के लिए चयन प्रक्रिया की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।