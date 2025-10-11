Bihar DElEd Answer Key 2025 OUT: बिहार डीएलएड उत्तर कुंजी secondary.biharboardonline.com पर जारी, ये रहा लिंक

Bihar DElEd Answer Key 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने Bihar DElEd Joint Entrance Exam 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी official website secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। इस उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 26 अगस्त 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

यहां देखें: Bihar STET Admit Card 2025

BSEB Bihar Board DElEd Answer Key 2025 PDF Link

बिहार DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी अब जारी कर दी गई है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट deledbihar.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पालियों (shifts) की उत्तर कुंजी उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप सीधे उत्तर कुंजी चेक कर सकते हैं।