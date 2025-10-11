Bihar DElEd Answer Key 2025 OUT: बिहार डीएलएड उत्तर कुंजी secondary.biharboardonline.com पर जारी, ये रहा लिंक

Bihar DElEd Answer Key 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने Bihar DElEd Joint Entrance Exam 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी official website secondary.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। इस उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 26 अगस्त 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।
यहां देखें: Bihar STET Admit Card 2025
BSEB Bihar Board DElEd Answer Key 2025 PDF Link
बिहार DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी अब जारी कर दी गई है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट deledbihar.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पालियों (shifts) की उत्तर कुंजी उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप सीधे उत्तर कुंजी चेक कर सकते हैं।
|
Bihar DElEd Answer Key 2025 Link
Bihar DElEd Answer Key Objection Details: आपत्ति विवरण क्या है?
बिहार DElEd उत्तर कुंजी 2025 पर आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर में गलती लगती है, तो वे आधिकारिक वेबसाइट deledbihar.in पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ₹50 शुल्क निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर कुंजी ध्यान से जांचें और समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करें, क्योंकि उसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
Bihar DElEd Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके बिहार डीएलएड उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर "Click here for objection D.El.Ed. Joint Entrance Test, 2025" लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
-
इसके बाद, एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।
-
अपनी लॉगिन जानकारी जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।
-
उस परीक्षा तिथि का चयन करें, जिस दिन आपने परीक्षा दी थी।
-
अब आपकी बिहार डीएलएड उत्तर कुंजी 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
उत्तर कुंजी को डाउनलोड करें और अपने उत्तरों की तुलना प्रश्नपत्र में दिए गए उत्तरों से करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation