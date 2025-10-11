SSC CGL Re-Exam Admit Card 2025: एक्टिव हुआ एसएससी सीजीएल रि-एग्जाम एडमिट कार्ड Link, डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in से करें डाउनलोड

SSC CGL Re-Exam Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से सीजीएल रि - एग्जाम का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 14 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। रजिस्टर्ड उम्मीदवार एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप बी और सी के 14582 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, वे अपना एडमिट कार्ड लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर अब डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 55000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दोबारा 14 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का विवरण सहित अन्य डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएंगी।

SSC CGL Re-Exam Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रिएग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 9 अक्टूबर, 2025 को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। जिसके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी।