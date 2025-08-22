WBJEE 2025 Results Announced
कैसे पता करें कि आपका आधार कार्ड असली है या नहीं? यहां देखें 

By Bagesh Yadav
Aug 22, 2025

नकली आधार कार्ड से गंभीर धोखाधड़ी हो सकती है। अपने आधार के असली होने की जांच करना आसान और जरूरी है। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और उनके आधार वेरिफिकेशन टूल का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी की पुष्टि करें। इस आसान जांच से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी पहचान सुरक्षित है और आपका कार्ड आधिकारिक रूप से मान्य है।

भारत में आधार पहचान के सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसमें आपकी व्यक्तिगत, बायोमेट्रिक और अन्य जानकारी होती है। लेकिन, जिस तरह से नकली आधार कार्ड की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह जांचना बहुत जरूरी हो गया है कि आपका कार्ड असली है या नहीं।

धोखाधड़ी करने वाले लोग अपराध करने या किसी और की पहचान का गलत इस्तेमाल करने के लिए नकली आधार कार्ड बनाते हैं। इसके कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पैसों की धोखाधड़ी या किसी निर्दोष व्यक्ति पर आपराधिक मामले दर्ज होना। इसीलिए अपने आधार के असली होने की जांच करना इतना जरूरी है।

अच्छी बात यह है कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड को ऑनलाइन जांचने के आसान तरीके दिए हैं। आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अपने कार्ड की जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं और यह जांच सकते हैं कि वह मान्य है या नहीं।

इस लेख में, हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड के असली होने की जांच कैसे कर सकते हैं। हम आपको नकली कार्ड पहचानने और पहचान की चोरी से खुद को बचाने के टिप्स भी देंगे।

अपने आधार कार्ड के असली होने की जांच ऑनलाइन कैसे करें

यह जांचने के लिए कि आपका आधार कार्ड असली है या नहीं, आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तेज और सुरक्षित प्रक्रिया है। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

UIDAI की वेबसाइट पर जाएं– UIDAI के आधिकारिक पोर्टल https://uidai.gov.in पर जाएं।
"Verify Aadhaar Number" सेवा का उपयोग करें – यह टूल "My Aadhaar" सेक्शन में उपलब्ध है।
अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें– अपना आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखाया गया सुरक्षा CAPTCHA कोड डालें।
जानकारी सबमिट करें – सबमिट करने के बाद, सिस्टम आधार नंबर की वैधता की जांच करेगा।
जांच का परिणाम देखें – अगर आपका आधार नंबर मान्य है, तो आपको उसके असली होने की पुष्टि मिलेगी। साथ ही, कुछ सामान्य जानकारी भी दिखाई देगी, जैसे उम्र, रजिस्ट्रेशन का राज्य, और अन्य विवरण।

इस तरीके का इस्तेमाल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप एक सुरक्षित और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आधार की जांच कर रहे हैं।

मोबाइल ऐप से अपने आधार कार्ड के असली होने की जांच कैसे करें

आप UIDAI द्वारा बनाए गए आधिकारिक mAadhaar मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके भी अपने आधार कार्ड की जांच कर सकते हैं। यह कहीं भी, कभी भी अपने आधार की जानकारी देखने और उसे सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। इसका तरीका यहां बताया गया है:

mAadhaar ऐप डाउनलोड करें– यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
लॉग इन करें और आधार सेवाओं तक पहुंचें– ऐप खोलें और "My Aadhaar" सेक्शन में जाएं।
वेरिफिकेशन टूल का उपयोग करें– ऐप में एक टूल है जिससे आप अपने आधार नंबर के इस्तेमाल का इतिहास (authentication history) देख सकते हैं।
इस्तेमाल का रिकॉर्ड देखें– यह दिखाता है कि आपका आधार कहां-कहां इस्तेमाल किया गया है। इससे आपको इसके उपयोग और वैधता की जांच करने में मदद मिलती है।

यह तरीका न केवल आपके आधार के असली होने की पुष्टि करता है, बल्कि आपको किसी भी अनधिकृत उपयोग को ट्रैक करने में भी मदद करता है।

नकली आधार कार्ड के सामान्य संकेत और उन्हें कैसे पहचानें

पहचान की धोखाधड़ी से बचने के लिए नकली आधार कार्ड को पहचानना बहुत जरूरी है। यहां कुछ मुख्य संकेत दिए गए हैं जो आपको नकली आधार कार्ड का पता लगाने में मदद कर सकते हैं:

QR कोड का न होना या खराब क्वालिटी: असली आधार कार्ड में एक स्कैन करने योग्य QR कोड होता है, जिसमें आपकी एन्क्रिप्टेड व्यक्तिगत जानकारी होती है। अगर QR कोड नहीं है या धुंधला है, तो यह नकली हो सकता है।
गलत या बेतरतीब फॉन्ट: नकली कार्ड में अक्सर फॉन्ट की स्टाइल, साइज या अलाइनमेंट में गड़बड़ी होती है। यह खास तौर पर नाम, पते या आधार नंबर में देखी जा सकती है।
स्पेलिंग की गलतियां (Spelling Errors): अपने नाम, पते या UIDAI की ब्रांडिंग में टाइपिंग या वर्तनी की गलतियों को देखें ये जालसाजी के पक्के संकेत हैं।
होलोग्राम या सुरक्षा फीचर्स का न होना: असली आधार कार्ड में माइक्रो टेक्स्ट, एक होलोग्राम और अन्य सुरक्षा तत्व होते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब है, तो यह नकली हो सकता है।
अमान्य आधार नंबर: नकली कार्ड पर कोई भी मनगढ़ंत 12-अंकों का नंबर हो सकता है। आप UIDAI पोर्टल या mAadhaar ऐप का उपयोग करके जांच सकते हैं कि यह असली है या नहीं।

फोटो का गलत जगह पर होना: नकली कार्ड पर फोटो गलत जगह पर लगी हो सकती है, पिक्सलेटेड (pixelated) हो सकती है या खींची हुई दिख सकती है।

अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या दिखाई देती है, तो कार्ड के असली होने की पुष्टि करने के लिए UIDAI के आधिकारिक टूल्स का उपयोग करें।

