दुनिया में सबसे साफ पानी किस देश में है? यहां जानें नाम

By Bagesh Yadav
Aug 22, 2025, 18:21 IST

स्विट्जरलैंड को दुनिया में सबसे साफ और सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। यहां का पानी साफ-सुथरी झीलों और भूमिगत स्रोतों से आता है, जिसे पानी साफ करने के आधुनिक सिस्टम और कड़े नियमों के तहत ट्रीट किया जाता है। यह देश पर्यावरण की सेहत को लेकर बहुत गंभीर है, जिससे यह पक्का होता है कि लोगों को सीधे नल से अच्छी क्वालिटी का पानी मिले।

आज हम देखेंगे कि किन देशों में सबसे साफ पानी है। हम यह भी जानेंगे कि वे इसे कैसे मैनेज करते हैं और इस मामले में भारत दुनिया में कहां है।

जीवन के लिए साफ पानी जरूरी है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और समुदाय भी तरक्की करते हैं। पीने का साफ पानी मिलने से बीमारियां कम होती हैं और जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। देश पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए कड़े नियम लागू करते हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और लगातार जांच करते रहते हैं।

जर्मनी दुनिया के सबसे साफ पानी वाले देशों में से एक है। यहां ज्यादातर पानी भूमिगत स्रोतों और ग्लेशियरों से आता है। वे पानी को बहुत आधुनिक तरीकों से ट्रीट करते हैं और कड़े नियमों का पालन करते हैं। इस तरह, लोगों को नल से सुरक्षित पानी मिल पाता है।

दुनिया में सबसे सुरक्षित पीने के पानी वाले देशों की सूची:

एनवायर्नमेंटल परफॉरमेंस इंडेक्स के अनुसार, दुनिया में सबसे सुरक्षित पीने के पानी वाले टॉप 10 देश यहां दिए गए हैं:

देश

रैंक

EPI स्कोर

10-साल में बदलाव

फिनलैंड

1

100

0.3

आइसलैंड

1

100

0.9

नीदरलैंड

1

100

-

नॉर्वे

1

100

1.0

स्विट्जरलैंड

1

100

-

यूनाइटेड किंगडम

1

100

0.8

माल्टा

7

99.8

1.6

जर्मनी

8

99

0.9

लक्जमबर्ग

9

98.6

2.0

स्वीडन

10

98.5

1.9

ग्रीस

11

98.2

0.6

इटली

11

98.2

1.5

डेनमार्क

13

97.4

2.5

आयरलैंड

13

97.4

1.7

स्पेन

15

96.8

1.0

भारत

139

19.4

8.9

साफ पानी और सफाई के मामले में भारत की रैंक क्या है?

एनवायर्नमेंटल परफॉरमेंस इंडेक्स (EPI) के अनुसार, साफ पानी और सफाई के मामले में भारत दुनिया में 139वें स्थान पर है। यह स्कोर पीने के साफ पानी और सही सफाई सुविधाओं, दोनों की उपलब्धता में चुनौतियों को दिखाता है।

दुनिया में सबसे सेहतमंद पानी किस देश का है?

जब बात सबसे सेहतमंद पीने के पानी की आती है, तो कई देश अपनी शुद्धता, सुरक्षा और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। ताजा एनवायर्नमेंटल परफॉरमेंस इंडेक्स (EPI) के अनुसार, स्विट्जरलैंड लगातार टॉप पर बना हुआ है।

स्विट्जरलैंड क्यों है सबसे आगे:

प्राकृतिक स्रोत: यहां का ज्यादातर पानी साफ-सुथरी झीलों, भूमिगत झरनों और ग्लेशियरों से आता है।
कड़े नियम: यह देश पानी की क्वालिटी के लिए ऊंचे मानक लागू करता है और पानी साफ करने के लिए आधुनिक सिस्टम का उपयोग करता है।
कम ट्रीटमेंट की जरूरत: कुछ इलाकों में पानी इतना साफ है कि घरों तक पहुंचने से पहले उसे बहुत कम या बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।

