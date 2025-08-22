दुनिया में सबसे साफ पानी किस देश में है? यहां जानें नाम

जीवन के लिए साफ पानी जरूरी है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और समुदाय भी तरक्की करते हैं। पीने का साफ पानी मिलने से बीमारियां कम होती हैं और जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। देश पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए कड़े नियम लागू करते हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और लगातार जांच करते रहते हैं।

जर्मनी दुनिया के सबसे साफ पानी वाले देशों में से एक है। यहां ज्यादातर पानी भूमिगत स्रोतों और ग्लेशियरों से आता है। वे पानी को बहुत आधुनिक तरीकों से ट्रीट करते हैं और कड़े नियमों का पालन करते हैं। इस तरह, लोगों को नल से सुरक्षित पानी मिल पाता है।

आज हम देखेंगे कि किन देशों में सबसे साफ पानी है। हम यह भी जानेंगे कि वे इसे कैसे मैनेज करते हैं और इस मामले में भारत दुनिया में कहां है।

दुनिया में सबसे सुरक्षित पीने के पानी वाले देशों की सूची:

एनवायर्नमेंटल परफॉरमेंस इंडेक्स के अनुसार, दुनिया में सबसे सुरक्षित पीने के पानी वाले टॉप 10 देश यहां दिए गए हैं: