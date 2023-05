साइकिल से संसद जाने वाले अर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री, किरण रिजिजू को मिला यह मंत्रालय

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक अहम फेरबदल के तहत केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) को किरण रिजिजू की जगह देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है. भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इस बदलाव को अंतिम रूप दिया है.

राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गयी है. अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गयी है.

किरेन रिजिजू को मिली नई जिम्मेदारी:

किरेन रिजिजू को गुरुवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के पद से हटा दिया गया और उन्हें नई जिम्मेदारी के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है. मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा, नई जिम्मेदारी के रूप में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है.

कौन हैं अर्जुनराम मेघवाल?

अर्जुनराम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद है, उन्होंने IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था. वह पहली बार 2009 में बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी.

उन्होंने 2014 में 16वीं लोकसभा में दोबारा चुनाव जीतकर सांसद बने. उसके बाद वह 2019 लोकसभा चुनाव में मेघवाल बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए. वह संसद जाने के लिए कार की जगह साइकिल का प्रयोग करते है.



कैसा रहा है रिजिजू का सफर?

51 वर्षीय, किरेन रिजिजू ने जुलाई 2021 में कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाला था. वह अरुणाचल प्रदेश से तीन बार के लोकसभा सांसद है. उन्हें युवा कार्यक्रम और खेल के स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट रैंक के मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया था.

किरेन रिजिजू को जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद की जगह नया कानून मंत्री बनाया गया था. जिसके बाद वर्ष 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय की कमान सौपीं गयी थी.

रिजिजू ने ट्वीट में क्या कहा?

अपने मंत्रालय में बदलाव के बाद किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट किया और कहा कि 'माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक विशेषाधिकार और सम्मान रहा है. मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, निचली न्यायपालिका और पूरे कानून अधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं'.

रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली पर उठाये थे सवाल:

कानून मंत्री के तौर पर अपनें कार्यकाल के दौरान उन्होंने जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया था. साथ ही उन्होंने अदालती छुट्टियों सहित कई मुद्दों पर न्यायपालिका को आड़े हाथों लिया था.

न्यायपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा था, 'अगर सरकार फाइलों पर बैठी है, तो फाइलें मत भेजो'. जिसके बाद रिजिजू के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी साथ ही कॉलेजियम ने सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक भी कर दिया था.

कांग्रेस ने सरकार पर उठाये सवाल:

इस फेरबदल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की छवि पर सवाल उठाये है. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सरकार ने छवि बचाने के लिए कानून मंत्री की बलि दी. कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया.

