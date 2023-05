WhatsApp Chat Lock: वॉट्सऐप ने लॉन्च किया 'चैट्स लॉक' फीचर, जानें चैट कैसे कर सकते है लॉक?

WhatsApp Chat Lock: वॉट्सऐप ने हाल ही में यूजर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से अब वॉट्सऐप यूजर्स अपनी चैट को लॉक कर सकते है. इसके सम्बन्ध में वॉट्सऐप ने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दी है.

इस नए फीचर के तहत यूज़र्स अपनी 'सबसे इंटिमेट चैट्स' लॉक कर सकते है. वॉट्सऐप की ओर से कहा गया कि हम इस नए फीचर को लेकर काफी उत्साहित है.

इस नए फीचर की मदद से यूजर अपनी प्राइवेट चैट को और सुरक्षित कर सकते है. चलिये जानते है इस फीचर में और क्या नया है, और इसक हम कैसे उपयोग कर सकते है.

For your eyes only 🫣



With Chat Lock you don’t have to worry about who sees what. Protect your chats with a password 🔒 pic.twitter.com/nYVC9s4kH2