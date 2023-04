WhatsApp new features: वॉट्सऐप ने लांच किये तीन नए सिक्युरिटी फीचर्स, जानें इनके बारें में

मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए नए सिक्यूरिटी फीचर्स लांच किये है जिनकी मदद से यूजर्स पहले से अधिक प्राइवेसी और सिक्यूरिटी कंट्रोल के साथ अपने मेसेज को भेज सकते है.

व्हाट्सऐप ने उपयोगकर्ताओं के चैट को और सिक्योर करने की कोशिश की है. जिस कारण उनकी चैट को किसी हैकर्स द्वारा हैक करना आसान नहीं होगा.

मोबाइल फोन हैकिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्हाट्सऐप के इन सिक्यूरिटी फीचर्स को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Your privacy remains our priority.



To better protect our users, we’re rolling out 🆕 security features that give you more layers of privacy and more control over your messages 🔒



Check the 🧵 below to see the new account defense updates.