India's tallest: भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण, जानें क्यों है खास?

भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है. पूरा देश आज बीआर अंबेडकर के योगदान को याद कर रहा है.

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील के किनारे अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस अवसर पर बी आर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ मौजूद थे.

बाबा साहेब अंबेडकर खासकर दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये थे. भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे.

Floral Tribute for the pioneer of social justice and architect of Indian Constitution that reflected on the idea of independent modern India, Babasaheb Ambedkar.



CM KCR garu led BRS Government unveils 125-feet tall bronze statue in Hyderabad, today