धोनी ने CSK के कप्तान के रूप में खेला 200वां IPL मैच, बना यह अनोखा रिकॉर्ड

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नेतृत्व करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने इतिहास रचते हुए सीएसके के कप्तान के रूप में अपने 200 आईपीएल मैच पूरे किये.

धोनी ने यह उपलब्धि चेन्नई में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की. आईपीएल में धोनी की कप्तानी की बात करें तो वह राइज़िंग पुणे सुपरजायंट्स (पुरानी टीम) के लिए भी 14 मैच में कप्तानी की है.

