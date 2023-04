ADR Report: कौन हैं देश में सबसे अधिक और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री? यहां देखें डिटेल्स

हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ₹510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ₹163 करोड़ के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है.

हालांकि पहले और दूसरे स्थान में काफी अंतर है. वही इस सूची में तीसरे नंबर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जिनकी कुल सम्पंत्ति ₹63 करोड़ है.

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति है.

इस रिपोर्ट में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और दो केंद्र शासित प्रदेशों- दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का डेटा शामिल है. इस रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का डेटा शामिल नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वहां कोई सीएम नहीं है.

एडीआर के नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों का डेटा शामिल है. ये डेटा मुख्यमंत्रियों के शपथ पत्र का विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार दोनों के पास 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है.

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे कम घोषित संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी (15 लाख से अधिक), केरल के पिनाराई विजयन (1 करोड़ से अधिक) और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (1 करोड़ से अधिक) शामिल है.

रिपोर्ट के अनुसार, 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 (97%) करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए 33.96 करोड़ रुपये है.

एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, 30 मुख्यमंत्रियों में से 13 (43%) ने हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों की भी घोषणा की है. साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में पांच साल से अधिक के कारावास के साथ गैर-जमानती अपराध भी शामिल है.

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की इस रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस इस लिस्ट में 26वें स्थान पर है. सीएम योगी के पास करीब एक करोड़, 55 लाख की संपत्ति है. सिर्फ चार मुख्यमंत्रियों के पास उनसे कम संपत्ति है.

इलेक्शन वॉच एडीआर का प्रमुख कार्यक्रम है. वर्ष 2002 से नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) और ADR पूरे देश में इलेक्शन वॉचेस का संचालन कर रहे हैं.

इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामों की सूक्ष्मता से जांच की जाती है और नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है जिससे उन्हें सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सके.

