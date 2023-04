IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हर्षल पटेल, विराट ने बनाया यह रिकॉर्ड

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले भारत के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए है.

आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. इस मैच में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड का विकेट लेते ही यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.

