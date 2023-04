National Parties 2023: 'आप' बनी राष्ट्रीय पार्टी, इन तीन पार्टियों ने खोया नेशनल पार्टी का दर्जा

भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जारी की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है.

शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है.

Aam Aadmi Party (AAP) is recognized as a national party. The status of NCP, CPI and AITC as a national political party has been withdrawn. NCP and AITC will be recognized as state parties in Nagaland and Meghalaya respectively: Election Commission of India pic.twitter.com/o6SDuhDFdg