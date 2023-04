KKR vs SRH: KKR और SRH की भिडंत आज, पंजाब की लगातार दूसरी हार, देखें पॉइंट्स टेबल का हाल

आईपीएल के इस सीजन में पंजाब किंग्स को लगातार दूसरी हार मिली है. पंजाब के मोहाली में खेले गए मैच में गुजरात की टीम ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है.

गुजरात की इस शानदार जीत में शुबमन गिल का योगदान अहम था. उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 67 रनों की पारी खेली. हार्दिक पंड्या के नेतृत्व वाली गुजरात की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है.

गिल ने जड़ा शानदार अर्धशतक:

गुजरात के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 49 गेंदों में 67 रन जड़ दिए. जिसकी बदौलत गुजरात ने एक बॉल शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. गुजरात के मोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

हार्दिक ने जीता था टॉस:

गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हार्दिक का यह फैसला सही भी साबित हुआ. पंजाब की ओर से कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर रुक नहीं पाया और पंजाब की पूरी टीम 153 रन ही बना सकी.

गुजरात की ओर से मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए वही शमी और राशिद खान को एक-एक विकेट मिली.

गुजरात ने शानदार शुरुआत करते हुए लक्ष्य को सफलता पूर्वक हासिल कर लिया. शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत करते हुए 67 रनों की शानदार पारी खेली.

पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंचा गुजरात:

इस जीत के साथ गुजरात 2023 पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है. इस समय पॉइंट टेबल 2023 में राजस्थान की टीम टॉप पर है. हालांकि राजस्थान, लखनऊ और गुजरात के अंक समान है, लेकिन नेट रन रेट के कारण गुजरात तीसरे स्थान पर है.

आज कोलकाता की भिडंत हैदराबाद से:

आज आईपीएल के 19वें मैच में दो बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना ईडन गार्डन्स में 2016 के विजेता सनराइजर्स हैदराबाद से होने जा रहा है. दोनों टीमों ने अपना पिछला मैच जीता है. जिस कारण एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है.

केकेआर की लाइनअप में रिंकू सिंह, नीतीश राणा, सुनील नरेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल है. पिछले मैच में रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता को जीत दिलाई थी.

हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी जैसे बल्लेबाजों से सजी SRH की टीम को भी कम में नहीं समझा जाना चाहिए. हैदराबाद की टीम उलटफेर करने में माहिर है. इसलिए आज शाम को दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है.

