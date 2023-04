IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने कगिसो रबाडा, टॉप 10 यहां देखें

That's 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃! 🤌 Sadda 🦁 @KagisoRabada25 is the fastest bowler to reach 💯 #TATAIPL wickets. 👏 #PBKSvGT #JazbaHaiPunjabi #SaddaPunjab pic.twitter.com/O2zDCmxvVV

Milestone 🔓 A special 💯 for @KagisoRabada25 👏👏 The @PunjabKingsIPL pacer gets his 1️⃣0️⃣0️⃣th wicket in #TATAIPL ! #PBKSvGT pic.twitter.com/0JkdsxK40Q

