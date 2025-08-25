Bihar Deled Entrance Exam Admit Card 2025 OUT: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, अभी करें डाउनलोड

ICSI Result 2025 Live Updates
Bihar Deled Entrance Exam Admit Card 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार D.El.Ed एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार D.El.Ed प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे प्रदान किया गया है।

Bihar Deled Entrance Exam Admit Card 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार D.El.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अब अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और रोल नंबर का उपयोग करना होगा। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे सुरक्षित रूप से डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें और परीक्षा के दिन अपने साथ अवश्य ले जाएं।

Bihar BSEB DElEd Admit Card 2025 Download Link

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने Bihar D.El.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक सक्रिय कर दिया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, तिथि और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके समय रहते अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar DElEd Admit Card 2025 [Link Active]

यहां क्लिक करें

BSEB बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की आधिकारिक वेबसाइटखोलें।

  2. होम पेज पर बाईं ओर दिए गए "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।

  3. "DELED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें" लिंक पर क्लिक करें।

  4. अपना आवेदन संख्या, पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला योग भरें।

  5. आपकी स्क्रीन पर DELED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

  6. भविष्य के उपयोग के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकाल लें।

