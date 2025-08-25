Bihar Deled Entrance Exam Admit Card 2025 OUT: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, अभी करें डाउनलोड

Bihar Deled Entrance Exam Admit Card 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार D.El.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अब अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और रोल नंबर का उपयोग करना होगा। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे सुरक्षित रूप से डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें और परीक्षा के दिन अपने साथ अवश्य ले जाएं।

Bihar BSEB DElEd Admit Card 2025 Download Link

