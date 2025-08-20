Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड Direct Link, यहां से डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (DElEd) सत्र 2025-2027 के लिए प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है। बिहार DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा 26 अगस्त 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र भी साथ लेकर जाएं।

Bihar Deled Admit Card 2025 Download Link

बिहार डीएलएड (DElEd) एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लिंक एक्टिव होने के बाद, आप अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

Bihar DElEd Admit Card Link यहां क्लिक करें