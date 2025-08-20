Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड Direct Link, यहां से डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (DElEd) सत्र 2025-2027 के लिए प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है। बिहार DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा 26 अगस्त 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र भी साथ लेकर जाएं।
Bihar Deled Admit Card 2025 Download Link
बिहार डीएलएड (DElEd) एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लिंक एक्टिव होने के बाद, आप अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
Bihar DElEd Admit Card Link
Bihar DElEd Entrance Exam 2025 Admit Card kaise Download Kare?
बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स यहां से प्राप्त करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
DElEd प्रवेश परीक्षा सेक्शन पर क्लिक करें।
अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें:
यूज़र आईडी / रोल नंबर
पासवर्ड / जन्म तिथि
साइन इन करें।
अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर देखें और डाउनलोड करें।
एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालें और परीक्षा केंद्र पर ले जाएँ।
महत्वपूर्ण नोट:
एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी विवरण (नाम, परीक्षा केंद्र, समय) को ध्यान से जांचें।
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और पहचान पत्र दोनों साथ रखें।
D.El.Ed प्रवेश परीक्षा राज्य के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र पहुंचने का समय, प्रवेश द्वार बंद होने का समय, परीक्षा का समय और अन्य आवश्यक निर्देश दिए होंगे। सभी विवरणों को ध्यान से चेक करें और गलती होने पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं।
