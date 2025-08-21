BSSC CGL Eligibility 2025: बिहार सीजीएल के लिए उम्र सीमा, योग्यता और राष्ट्रीयता की जांच करें

बिहार CGL योग्यता 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने चौथी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के माध्यम से स्नातक-स्तर के कई पदों को भरने के लिए 1481 रिक्तियां जारी की हैं। इच्छुक आवेदक 18 अगस्त से 17 सितंबर, 2025 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को परीक्षा अधिकारियों द्वारा बताई गई CGL 4 की योग्यता शर्तों को जरूर देख लेना चाहिए। इसमें उम्र सीमा, योग्यता, राष्ट्रीयता जैसे कई पैरामीटर शामिल हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और जिनकी उम्र कम से कम 21 साल है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई उम्मीदवारों अयोग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यहां बिहार CGL योग्यता के बारे में और अधिक जानें, जिसमें उम्र सीमा, योग्यता, उम्र में छूट और अन्य बातें शामिल हैं।
BSSC CGL के लिए योग्यता 2025
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में CGL 4 रिक्ति के लिए योग्यता की शर्तें बताई हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़कर अपनी योग्यता और उम्र की पुष्टि कर लेनी चाहिए। इसके अलावा, जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए जाएंगे, केवल उन्हें ही आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हालांकि, केवल ऑनलाइन आवेदन भरने से किसी उम्मीदवार की नौकरी पक्की नहीं हो जाती है। उम्मीदवार की BSSC CGL योग्यता के बारे में अंतिम फैसला आयोग द्वारा उनके जमा किए गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर लिया जाएगा।
बिहार CGL भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा क्या है?
उम्र सीमा BSSC CGL योग्यता का एक मुख्य हिस्सा है। उम्मीदवारों की उम्र की गणना 01.08.2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है। संदर्भ के लिए नीचे दी गई कैटेगरी-अनुसार BSSC CGL उम्र सीमा देखें:
|
वर्ग
|
ऊपरी आयु सीमा
|
अनारक्षित (पुरुष)
|
37 वर्ष
|
अनारक्षित (महिला)
|
40 वर्ष
|
पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष और महिला)
|
40 वर्ष
|
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुरुष और महिला)
|
42 वर्ष
BSSC CGL शैक्षणिक योग्यता
शैक्षणिक योग्यता BSSC CGL योग्यता का अगला जरूरी पैरामीटर है। इस पद के लिए योग्य होने के लिए, उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। नीचे दी गई तालिका में पद-अनुसार CGL योग्यता देखें:
|
पदों
|
शैक्षणिक योग्यता
|
सहायक शाखा अधिकारी
|
स्नातक
|
योजना सहायक
|
स्नातक
|
जूनियर सांख्यिकी सहायक (जेएसए)
|
गणित/अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक
|
डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
|
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए या बीसीए/बीएससी (आईटी) या समकक्ष के साथ स्नातक
|
|
लेखा परीक्षक
|
किसी भी एक विषय में स्नातक की डिग्री: वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, या गणित
|
सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक
|
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (गणित के साथ) या वाणिज्य स्नातक
Bihar CGL Eligibility 2025: राष्ट्रीयता
BSSC CGL रिक्ति 2025 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। हालांकि, जो आवेदक बिहार के स्थायी निवासी हैं, वे अपनी जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में एक वैध निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
BSSC CGL Eligibility 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट
Candidates को सत्यापन के समय अपनी योग्यता से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। BSSC CGL योग्यता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:
* मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
* ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
* निवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवास का सबूत
* जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
* स्वतंत्रता सेनानी के पोते/पोती या नाती/नातिन का प्रमाण पत्र
* विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
* अन्य संबंधित दस्तावेज
