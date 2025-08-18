BSSC CGL 4 Recruitment 2025: बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती के लिए आवेदन शुरू, शैक्षणिक योग्यता जानें

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बिहार CGL 4 नई भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 1481 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 18 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 19 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। स्नातक कर चुके उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए विवरणों को देख सकते हैं। BSSC CGL 4 Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: विवरण जानकारी प्राधिकरण का नाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) पद का नाम सीजीएल भर्ती कुल रिक्तियों की संख्या 1481 आवेदन करने की तिथि 18 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा ऑफिशियल वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in/

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: आयु सीमा उम्मीदवार नीचे टेबल में सभी वर्गों के लिए तय की गई आयु सीमा चेक कर सकते हैं: वर्ग आयु सीमा सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी 37 वर्ष SC/ST 42 वर्ष PWD 52 वर्ष अनारक्षित महिला 40 वर्ष बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बिहार CGL 4 नई भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से पदों के साथ - साथ शैक्षणिक योग्यताओं की जांच कर सकते हैं: पोस्ट नाम शैक्षणिक योग्यता सहायक शाखा अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक योजना सहायक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जूनियर सांख्यिकी सहायक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी में स्नातक डेटा एंट्री ऑपरेटर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए / बीसीए / बीएससी (आईटी) / कंप्यूटर विज्ञान में बी.टेक के साथ स्नातक लेखा परीक्षक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / गणित में स्नातक की डिग्री लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या वाणिज्य में स्नातक। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ने की सलाह।

BSSC CGL 4 Recruitment 2025: पदों की संख्या नीचे टेबल के माध्यम से उम्मीदवार बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती 2025 के लिए रिक्त पदों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: पोस्ट नाम पदों की संख्या सहायक शाखा अधिकारी 1064 योजना सहायक 88 जूनियर सांख्यिकी सहायक 05 डेटा एंट्री ऑपरेटर 01 लेखा परीक्षक 125 लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां 198 कुल पदों की संख्या 1481 बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? बिहार एसएससी भर्ती 2025 के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 या उससे पहले पूरी होगी। भर्ती से संबंधित सभी मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: चरण 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं। चरण 2 अपना Registration पूरा करें।