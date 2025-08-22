Bihar DElEd Syllabus 2025: डाउनलोड करें बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न पीडीएफ

Bihar DElEd Syllabus 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) 2025–27 सत्र के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (DElEd) में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) आयोजित करेगा। यह 2 साल का पेशेवर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स (Professional Teacher Training Course) है, जिसका मकसद कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। बिहार DElEd प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त 2025 को है, इसलिए उम्मीदवारों को पूरा सिलेबस कवर करने के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर उम्मीदवार विषय-वार बिहार DElEd सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझ लें, तो उन्हें अपनी तैयारी सही तरीके से प्लान करने में आसानी होगी।
बिहार DElEd सिलेबस 2025 छह विषयों में बांटा गया है: सामान्य हिंदी/उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग। परीक्षा में कुल 120 सवाल होंगे और हर सवाल 1 अंक का होगा। इस लेख में उम्मीदवार पूरे बिहार DElEd सिलेबस 2025 का PDF और विस्तृत परीक्षा पैटर्न देखकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं।
Bihar DElEd Admit Card 2025 Link
बिहार डीएलएड सिलेबस 2025 परीक्षा पैटर्न -हाइलाइट्स
बिहार DElEd सिलेबस को समझने से आप अपनी पढ़ाई में सिर्फ जरूरी विषयों पर ध्यान दे सकते हैं। इससे आप सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे और सफलता के मौके बढ़ा सकते हैं। उम्मीदवारों की मदद के लिए बिहार DElEd 2025 परीक्षा की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
परीक्षा का नाम
|
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)
|
शैक्षणिक सत्र
|
2025-27
|
उद्देश्य
|
डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन
|
कोर्स की अवधि
|
2 साल
|
प्रश्नों की संख्या
|
120
|
परीक्षा की अवधि
|
150 मिनट
Bihar DELEd Qualifying Marks 2025
बिहार डीएलएड (DElEd) संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में न्यूनतम योग्यता अंक (Qualifying Marks) श्रेणी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। सामान्य (Unreserved/General) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं, आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी (OBC), एससी (SC) और एसटी (ST) के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 30% तय की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने का लक्ष्य अवश्य रखें, क्योंकि इससे आगे की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना संभव होगा।
|श्रेणी (Category)
|न्यूनतम योग्यता अंक (Minimum Qualifying Marks)
|सामान्य (Unreserved/General)
|35%
|आरक्षित (OBC, SC, ST)
|30%
Bihar DElEd Syllabus 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिकारियों द्वारा जारी बिहार DElEd परीक्षा पैटर्न भी जरूर देखना चाहिए। इससे उन्हें पेपर का तरीका, सवालों के प्रकार, सेक्शन की संख्या, कुल सवाल, अधिकतम अंक, परीक्षा की अवधि और मार्किंग स्कीम जैसी जरूरी जानकारी मिलती है। DElEd परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें 120 सवाल होंगे और कुल 120 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि 150 मिनट है। हर सवाल 1 अंक का है और गलत जवाब पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिहार DElEd 2025 परीक्षा का लेटेस्ट पैटर्न नीचे दिया गया है:
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
कुल अवधि
|
सामान्य हिंदी/उर्दू
|
25
|
25
|
150 मिनट
|
गणित
|
25
|
25
|
-
|
विज्ञान
|
20
|
20
|
-
|
सामाजिक अध्ययन
|
20
|
20
|
-
|
सामान्य अंग्रेजी
|
20
|
20
|
-
|
लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग
|
10
|
10
|
-
|
कुल
|
120
|
120
|
150 मिनट
Bihar DElEd Syllabus PDF Download Link
बिहार DElEd सिलेबस फ्री में उपलब्ध होने से आप आने वाली परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इससे आप सिर्फ उन्हीं विषयों पर ध्यान दे पाएंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। इस पेज पर हमने बिहार DElEd प्रवेश परीक्षा सिलेबस PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी दिया है।
|
यहां क्लिक करें
|
यहां क्लिक करें
Bihar DElEd Syllabus 2025: सब्जेक्ट-वाइज टॉपिक्स
बिहार DElEd सिलेबस में कुल छह विषय हैं: सामान्य हिंदी/उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और लॉजिकल व एनालिटिकल रीजनिंग। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझने चाहिए। आप नीचे तालिका में प्रत्येक विषय के अनुसार बिहार DElEd सिलेबस देख सकते हैं।
|
विषय
|
मुख्य टॉपिक्स लिस्ट
|
लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग
|
एनालॉजी, वर्गीकरण, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, लॉजिकल वेन डायग्राम, कोडिंग-डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, रैंकिंग और टाइम, मिसिंग कैरेक्टर, नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन्स
|
सामान्य अंग्रेजी
|
Sequence of Tenses, Reported Speech, Phrasal Verbs, Conditional Clauses, Subject-Verb Agreement, Synthesis Using Cohesive Devices, Phrases and Idioms, Punctuation Marks (semicolon, colon, dash, hyphen, brackets, exclamation), Prepositions, Use of Non-Finite, Passive Voice
|
सामाजिक अध्ययन
|
भौगोलिक खोजें और परिणाम, रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति, भारत के पड़ोसी देश, इंडो-चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, आदिवासी नेताओं द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध, कृषि और कृषक समाज, शहरीकरण, व्यापार और वैश्वीकरण, राष्ट्र संघ, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, पोलैंड/हंगरी/इटली/जर्मनी/ग्रीस आंदोलन, समाजवाद और साम्यवाद, संसाधन, भारत में राष्ट्रवाद (1914-1930), अर्थव्यवस्था और आजीविका, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, जनसंख्या, प्रेस/संस्कृति/राष्ट्रवाद, भूगोल
|
विज्ञान
|
पौधों और जानवरों में प्रजनन, ऊतक कार्य, बैक्टीरिया और वायरस, वाष्पीकरण, ठोस/तरल/गैस, ऊष्मा, आनुवंशिकी और विकास, विद्युत परिपथ, कोशिका, मानव शरीर, पर्यावरण, पोषण, वेग, बल और गति, चुंबक, प्राकृतिक संसाधन, वायु/जल/मिट्टी प्रदूषण, कार्य/ऊर्जा/शक्ति, तत्व/यौगिक/मिश्रण, जानवरों और पौधों में विविधता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ध्वनि, प्रकाश, अम्ल/क्षार/लवण
|
सामान्य हिंदी
|
संधि (प्रकार सहित), समास (रचना और प्रकार), पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, संक्षेपण, साहित्यशास्त्र (शब्द-शक्ति, व्यंजना), छंद (वार्णिक छंद, काव्य-गुण, रस), मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य-शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं भेद, वाक्य-प्रकार, अलंकार (उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास)
|
गणित
|
संख्या पैटर्न, त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, बिजनेस गणित (CI, SI, डिस्काउंट), बीजगणित, ज्यामिति (2D और 3D)
बिहार DElEd सिलेबस को कैसे कवर करें?
बिहार DElEd परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदवारों को सही रणनीति अपनानी चाहिए और किताबों तथा नोट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लिखित परीक्षा में बेहतर तैयारी के लिए यहां कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं:
-
जरूरी टॉपिक्स की पहचान करने के लिए बिहार डीएलएड सिलेबस की ध्यान से समीक्षा करें।
-
पढ़ाई के अनुसार अपना एक टाइमटेबल तैयार करें।
-
मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर हल करें।
-
सभी टॉपिक्स का रीविजन करें ताकि वे लंबे समय तक याद रहें।
बिहार DElEd सिलेबस के लिए सबसे अच्छी किताबें
बिहार DElEd परीक्षा की तैयारी के लिए बाजार में कई तरह की किताबें मिलती हैं। ऐसी किताबें चुनें जो कॉन्सेप्ट्स को साफ-साफ समझाएं और हर चैप्टर के लिए पर्याप्त प्रश्न प्रदान करें। विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई कुछ बिहार DElEd किताबें इस प्रकार हैं:
-
Sampurna Hindi Vyakaran Aur Rachna by Lucents
-
Fast Track Objective Arithmetic by Arihant
-
Encyclopedia of General Science for General Competitions by Arihant
-
Objective Social Studies by R Gupta
-
General English for Competitive Exams by Disha Publication
-
A Modern Approach to Logical Reasoning by R S Aggarwal
Comments
All Comments (0)
Join the conversation