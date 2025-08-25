ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
Quick Links

RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड जल्द rrbcdg.gov.in होगा जारी,एग्जाम हॉल टिकट PDF ऐसे डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Aug 25, 2025, 18:16 IST

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 लेवल 1 की 32,438 भर्तियों के लिए परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। Candidates को अपने क्षेत्रीय RRB वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी जानकारी होती है और इसे एक वैध आईडी के साथ ले जाना जरूरी है। यहां पूरी जानकारी देखें।

RRB Group D Admit Card 2025
RRB Group D Admit Card 2025

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही RRB रेलवे ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 जारी कर सकता है। यह भर्ती लेवल 1 के 32,438 पदों के लिए है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, हेल्पर/असिस्टेंट और पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल हैं। जिन Candidates ने 23 जनवरी से 22 फरवरी, 2025 के बीच सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, वे RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप D परीक्षा सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होने की उम्मीद है।

 RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है। इसमें परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र और कैंडिडेट की जानकारी जैसी जरूरी सूचनाएं होती हैं। एडमिट कार्ड दिखाए बिना Candidates को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

RRB Group D Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने से पहले, RRB परीक्षा की तारीखें और सिटी स्लिप (परीक्षा से 10 दिन पहले) जारी करेगा। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 की खास जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

पंजीकरण तिथियां

23 जनवरी – 22 फ़रवरी 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

परीक्षा से 4 दिन पहले

अपेक्षित परीक्षा तिथियां

सितंबर-अक्टूबर 2025

शामिल पद

ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, सहायक, पॉइंट्समैन

चयन प्रक्रिया

सीबीटी, पीईटी, डीवी, मेडिकल टेस्ट

आधिकारिक वेबसाइट

rrbcdg.gov.in

एडमिट कार्ड का तरीका

केवल ऑनलाइन

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद, Candidates रेलवे ग्रुप D एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates परीक्षा से 4 दिन पहले अपने Registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट से रेलवे ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स देखें:

  • अपने क्षेत्रीय RRB वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, 'ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025' लिंक पर क्लिक करें।

  • अब अपना Registration नंबर और जन्मतिथि डालें।

  • अब कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  • जानकारी जांच लें और भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट ले लें।

RRB ग्रुप D परीक्षा 2025 के लिए जरूरी निर्देश

परीक्षा के दिन, Candidates को परीक्षा ठीक से हो सके, इसके लिए भारतीय रेलवे के कड़े दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 में विस्तृत निर्देश दिए होंगे; उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

*   अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाएं। डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

*   एक वैध फोटो आईडी (आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट) साथ लाएं।

*   रिपोर्टिंग समय से कम से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

*   ऐसे कपड़े, गहने या सामान पहनने से बचें जिनसे चेकिंग में देरी हो सकती है।

*   मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और ब्लूटूथ गैजेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना पूरी तरह से मना है।

*   बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए उंगलियों पर मेहंदी या स्याही लगाने से बचें।

*   अगर लागू हो, तो सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करें।

Anish Dayal Singh: कौन हैं अनिश दयाल सिंह? BA से IPS, 30 साल IB में सेवा, अब बने डिप्टी NSA

 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News