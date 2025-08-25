RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड जल्द rrbcdg.gov.in होगा जारी,एग्जाम हॉल टिकट PDF ऐसे डाउनलोड करें

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही RRB रेलवे ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 जारी कर सकता है। यह भर्ती लेवल 1 के 32,438 पदों के लिए है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, हेल्पर/असिस्टेंट और पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल हैं। जिन Candidates ने 23 जनवरी से 22 फरवरी, 2025 के बीच सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, वे RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप D परीक्षा सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होने की उम्मीद है। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है। इसमें परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र और कैंडिडेट की जानकारी जैसी जरूरी सूचनाएं होती हैं। एडमिट कार्ड दिखाए बिना Candidates को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। RRB Group D Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने से पहले, RRB परीक्षा की तारीखें और सिटी स्लिप (परीक्षा से 10 दिन पहले) जारी करेगा। RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 की खास जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: पंजीकरण तिथियां 23 जनवरी – 22 फ़रवरी 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि परीक्षा से 4 दिन पहले अपेक्षित परीक्षा तिथियां सितंबर-अक्टूबर 2025 शामिल पद ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, सहायक, पॉइंट्समैन चयन प्रक्रिया सीबीटी, पीईटी, डीवी, मेडिकल टेस्ट आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in एडमिट कार्ड का तरीका केवल ऑनलाइन RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद, Candidates रेलवे ग्रुप D एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates परीक्षा से 4 दिन पहले अपने Registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट से रेलवे ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स देखें: