Rajuvas RPVT Result 2025 OUT: राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट रिजल्ट rajuvas.org पर जारी, ये रहा Direct Link

Rajuvas RPVT Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज (RAJUVAS), बीकानेर ने आखिरकार RPVT Result 2025 जारी कर दिया है। अब परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्कोर कर सकते हैं। छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए RAJUVAS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारी दर्ज होगी।

RAJUVAS RPVT Result 2025 Download Link

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS) ने राजस्थान प्री-वेटरिनरी टेस्ट (RPVT) 2025 का परिणाम लिंक आज 25 अगस्त 2025 को एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके आसानी से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।