RPF SI Final Result 2025: आरपीएफ एसआई रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in से डाउनलोड करें सब-इंस्पेक्टर मेरिट लिस्ट PDF

RPF SI Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RPF SI Result 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट, rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिया है। RPF सब इंस्पेक्टर Result 26 अगस्त, 2025 को pdf फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) / फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates के रोल नंबर शामिल हैं। RRB ने यह Result उन Candidates के लिए जारी किया है, जिन्हें सब इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) के पद पर नियुक्ति के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है।
RPF SI Result 2025 OUT
RRB ने 26 अगस्त, 2025 को RPF सब इंस्पेक्टर Result 2025 को RRB की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी किया है। RPF कांस्टेबल परीक्षा 2, 3, 9, 12 और 14 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 22 जून से 2 जुलाई, 2025 के बीच फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) आयोजित किए गए थे। RRB SI Result 2025 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किया गया है:
|
आरपीएफ एसआई अंतिम परिणाम 2025
RPF SI Final Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
RPF SI Result 2025 आधिकारिक वेबसाइट, rrbcdg.gov.in पर pdf फॉर्मेट में घोषित किया गया है। RPF सब इंस्पेक्टर फाइनल Result 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। RPF कांस्टेबल Result 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|
मुख्य विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
आरआरबी एसआई 2025
|
संचालन निकाय
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
|
कुल रिक्तियां
|
4208
|
परीक्षा तिथियां
|
22 जून और 2 जुलाई, 2025
|
परिणाम स्थिति
|
रिलीज़ (26 अगस्त, 2025)
|
अगला चरण
|
ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.rrbcdg.gov.in
