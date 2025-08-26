Rojgar MahaKumbh 2025: ढेरों युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरबाजे, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

ICSI Result 2025 Live Updates
By Priyanka Pal
Aug 26, 2025, 15:00 IST

Rojgar MahaKumbh 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभारंभ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस रोजगार महाकुंभ का लक्ष्य 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी देने का है।

Rojgar MahaKumbh 2025
Rojgar MahaKumbh 2025

Rojgar MahaKumbh 2025: यूपी के लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त, 2025 तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करना है। जिससे युवाओं को जापान और जर्मनी जैसे देशों में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 

रोजगार महाकुंभ का आयोजन केवल तीन दिन के लिए किया जा रहा है। जिसमें  देश - विदेश की 100 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कक्षा 8वीं पास, यूपी पीजी ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक और इंजीनियरिंग तक की शिक्षा लेने वाले युवा इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे।

100 से अधिक विदेशी कंपनियां होंगी शामिल

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में रोजगार महाकुंभ 2025 का आगाज हो रहा है। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट, स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में अपना मुकाम दुनियाभर में हासिल करने वाली अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां इसमें शामिल होंगी। यह कंपनियां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे कई बेहतरीन क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। इससे यूपी के ढेरों युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। 

युवा करेंगे दिग्गजों से बातचीत 

इस रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन तीन दिवसीय होगा। इस महाकुंभ में युवा विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी। जिसमें कंपनियां ऑन द स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगी। इसके जरिए युवा प्रदेश की प्रगति, नई औद्योगिक नीतियां और कौशल विकास मॉडल को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। 

