Anish Dayal Singh: कौन हैं अनिश दयाल सिंह? BA से IPS, 30 साल IB में सेवा, अब बने डिप्टी NSA

Anish Dayal Singh Deputy NSA: अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर 1988 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दयाल सिंह को डिप्टी NSA नियुक्त किया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NGC) के महानिदेशक, CRPF के डीजी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वह ITBP के महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। आगे लेख में जानें उनकी सेवाएं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन।

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

दयाल सिंह 1988 बैच, मणिपुर कैडर के IPS रह चुके हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 1964 में हुआ था। बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री हासिल करने के बाद साल 1988 में पुलिस के लिए सिलेक्शन हुआ। जिसके बाद हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पुलिस की ट्रेनिंग पूरी की।

अहम भूमिकाएं

अनीश दयाल सिंह ने अपने करियर के दौरान IPS अधिकारी के रूप में की थी। उन्होंने नक्सल क्षेत्रों में FOBs स्थापित किए, चार नए बटालियन जोड़े, और CRPF की बटालियनों का पुनर्गठन करवाया। अपनी हरेक जिम्मेदारी को ईमानदारी से संभालते हुए वे कामयाबी के हर शिखर तक पहुंचते रहे।