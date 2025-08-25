WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links

Anish Dayal Singh: कौन हैं अनिश दयाल सिंह? BA से IPS, 30 साल IB में सेवा, अब बने डिप्टी NSA

By Priyanka Pal
Aug 25, 2025, 12:49 IST

Anish Dayal Singh: केंद्र सरकार ने रिटायर्ड IPS अनीश दयाल सिंह को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। प्रयागराज के रहने वाले अनीश दयाल मणिपुर कैडर 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं। जिनके पास IB में काम करने का बेहतरीन अनुभव है। 

Anish Dayal Singh
Anish Dayal Singh

Anish Dayal Singh Deputy NSA: अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर 1988 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दयाल सिंह को डिप्टी NSA नियुक्त किया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NGC) के महानिदेशक, CRPF के डीजी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वह ITBP के महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। आगे लेख में जानें उनकी सेवाएं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन।

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

दयाल सिंह 1988 बैच, मणिपुर कैडर के IPS रह चुके हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 1964 में हुआ था। बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री हासिल करने के बाद साल 1988 में पुलिस के लिए सिलेक्शन हुआ। जिसके बाद हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पुलिस की ट्रेनिंग पूरी की। 

अहम भूमिकाएं

अनीश दयाल सिंह ने अपने करियर के दौरान IPS अधिकारी के रूप में की थी। उन्होंने नक्सल क्षेत्रों में FOBs स्थापित किए, चार नए बटालियन जोड़े, और CRPF की बटालियनों का पुनर्गठन करवाया। अपनी हरेक जिम्मेदारी को ईमानदारी से संभालते हुए वे कामयाबी के हर शिखर तक पहुंचते रहे। 

हाल ही में मिले NSA के पद पर अनीश दयाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नेतृत्व में काम करेंगे। जिसमें उन्हें आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आंतरिक खतरों जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का काम करेंगे। 

यह भी पढ़ें: IAS Success Story: कॉरपोरेट करियर छोड़ा, मेहनत से बनीं IAS, ऐसी है मजदूर की बेटी की कहानी


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News