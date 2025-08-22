IAS Success Story: कॉरपोरेट करियर छोड़ा, मेहनत से बनीं IAS, ऐसी है मजदूर की बेटी की कहानी

IAS Aswathy Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। हर साल लाखों की तादाद में कैंडिडेट IAS, IPS बनने का सपना लेकर और कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं। जिनमें से सफलता की सीढ़ी कुछ ही चढ़ पाते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। अश्वथी भी एक ऐसी प्रेरणा हैं, जिन्होंने लाखो युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। अश्वथी की कहानी उनके IAS बनने के जुनून और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। आगे लेख में जानिए अश्वथी के IAS तक के सफर के बारे में। IAS Inspirational Story: अश्वथी का परिवार दरअसल, अश्वथी तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं और एक बिल्कुल साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करके घर का पालन - पोषण करते थे। अश्वथी ने अपनी IAS की तैयारी आर्थिक तंगी में शुरू की, पढ़ाई के प्रति उनका लगाव आत्मविश्वास को बढ़ाता रहा।

IAS Success Story: आईएएस बनने का सपना अश्वथी बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखती थीं। आठवीं कक्षा के शुरुआती दिनों से ही अश्वथी के मन में आईएएस अधिकारी बनने का सपना था। उन्होंने इंजीनियरिंग का ऑप्शन चुना और तिरुवनंतपुरम के सरकारी बार्टन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की । इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्हें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में बढ़िया नौकरी मिल गई। उनका रुझान यूपीएससी परीक्षाओं की ओर तेजी से बढ़ता गया। IAS Success Story: कॉरपोरेट करियर छोड़ आईएएस कोचिंग ली काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर अश्वथी ने अपनी आईटी की नौकरी से साल 2017 में इस्तीफा दे दिया।केरल राज्य सिविल सेवा एकेडमी में कोचिंग की। अश्वथी को पता था यह सफर आसान नहीं होगा। जिसके बावजूद वे कड़ी मेहनत से अपने सपने के पीछे दौड़ती रहीं। लगातार तीन एटेम्पट दिए जिसमें सफलता हाथ लगी। अपनी रणनीति बदली और कड़ी मेहनत के साथ साल 2020 में चौथे सफल प्रयास से कामयाबी हाथ लगी।