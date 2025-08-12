UP Board Compartment Result 2025 OUT
UP Police SI Vacancy 2025: यूपी में एसआई के लिए 4543 पदों जल्द शुरू होगी भर्ती, UPPRPB ने जारी किया शॉर्ट नोटिस

UP Police SI Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) पदों पर बड़ी भर्ती करने जा रहा है। बोर्ड ने इस संबंध में एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें कुल 4,543 रिक्तियों को भरने की घोषणा की गई है। यह खबर उन उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है, जो लंबे समय से यूपी पुलिस SI भर्ती का इंतजार कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवेदन तिथि और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी बोर्ड द्वारा आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।

ByVijay Pratap Singh
Aug 12, 2025, 11:23 IST
UP Police SI Bharti 2025
UP Police SI Bharti 2025

UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत 4,543 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विस्तृत अधिसूचना शीघ्र ही प्रकाशित होगी। यूपी पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आप इस लेख में पढ़ सकते हैं।

UP Police SI Vacancy 2025: 2.5 लाख से अधिक ने पूरा किया यूपी पुलिस OTR रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आगामी सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बोर्ड के मुताबिक, अब तक 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी कर ली है। UPPRPB ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट के जरिए यह अपडेट साझा किया। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को समय रहते OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सलाह दी है, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल हो सकें।

बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन सितंबर में जारी होने की संभावना है। इसके तहत कुल 4,543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

UP Police SI Bharti 2025: आवेदन से पहले उम्मीदवारों को करना होगा ये जरूरी काम

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जो यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें। भर्ती बोर्ड ने सभी भर्तियों के लिए OTR अनिवार्य कर दिया है, इसलिए इसे समय पर पूरा करना जरूरी है।

यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) की डिग्री होनी चाहिए और उसकी उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय 400 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी—

  1. लिखित परीक्षा

  2. फिजिकल टेस्ट (केवल लिखित परीक्षा पास करने वालों के लिए)

  3. स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

