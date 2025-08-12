UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत 4,543 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विस्तृत अधिसूचना शीघ्र ही प्रकाशित होगी। यूपी पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आप इस लेख में पढ़ सकते हैं।

UP Police SI Vacancy 2025: 2.5 लाख से अधिक ने पूरा किया यूपी पुलिस OTR रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आगामी सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बोर्ड के मुताबिक, अब तक 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी कर ली है। UPPRPB ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट के जरिए यह अपडेट साझा किया। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को समय रहते OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सलाह दी है, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल हो सकें।