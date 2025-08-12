UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत 4,543 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विस्तृत अधिसूचना शीघ्र ही प्रकाशित होगी। यूपी पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आप इस लेख में पढ़ सकते हैं।
UP Police SI Vacancy 2025: 2.5 लाख से अधिक ने पूरा किया यूपी पुलिस OTR रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आगामी सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बोर्ड के मुताबिक, अब तक 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी कर ली है। UPPRPB ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट के जरिए यह अपडेट साझा किया। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को समय रहते OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सलाह दी है, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल हो सकें।
उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के कुल-4543 पदों पर भर्ती हेतु OTR की प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें ढाई लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है।— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) August 11, 2025
उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी…
बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन सितंबर में जारी होने की संभावना है। इसके तहत कुल 4,543 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
UP Police SI Bharti 2025: आवेदन से पहले उम्मीदवारों को करना होगा ये जरूरी काम
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जो यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें। भर्ती बोर्ड ने सभी भर्तियों के लिए OTR अनिवार्य कर दिया है, इसलिए इसे समय पर पूरा करना जरूरी है।
यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025: कौन कर सकता है आवेदन?
यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) की डिग्री होनी चाहिए और उसकी उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय 400 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी—
-
लिखित परीक्षा
-
फिजिकल टेस्ट (केवल लिखित परीक्षा पास करने वालों के लिए)
-
स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट
-
