Asia Cup Winners List 2025
DSSSB Result 2025: विभिन्न पदों के लिए डीएसएसएसबी परिणाम dsssb.delhi.gov.in पर जारी, ये रहा PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 30, 2025, 08:36 IST

DSSSB Result 2025 को 29 सितंबर, 2025 को असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट और चेयर साइड असिस्टेंट जैसे कई पदों के लिए जारी कर दिया गया है। Candidates, dsssb.delhi.gov.in से पदों के अनुसार मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रोल नंबर देख सकते हैं।

DSSSB Result 2025
DSSSB Result 2025

दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर कई विभागों के विभिन्न पदों के लिए DSSSB Result 2025 जारी कर दिया है। इन विभागों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, MCD, NDMC और दिल्ली जेल शामिल हैं। ये Result उन Candidates के लिए हैं जो जुलाई और अगस्त 2025 के बीच आयोजित DSSSB परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे। DSSSB Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं।

DSSSB Result 2025 PDF Link

DSSSB Result 2025 को 29 सितंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। यह Result शिक्षा, शहरी विकास, दिल्ली जल बोर्ड और जेल जैसे विभागों के कई पोस्ट कोड के लिए है। जो Candidates इस साल की शुरुआत में आयोजित DSSSB टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब सीधे आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से अपना Result डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने पदों के अनुसार मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है, जिसमें चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। DSSSB Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

DSSSB Result 2025

Assistant Director (Horticulture)

DSSSB Result 2025

Junior Laboratory Analyst

DSSSB Result 2025

Chair Side Assistant

DSSSB Result 2025: खास जानकारी

DSSSB Result 2025 को 29 सितंबर, 2025 को दिल्ली सरकार के कई विभागों के तहत अलग-अलग पोस्ट कोड के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। DSSSB Result 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

जानकारी

विवरण

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB)

Result जारी होने की तारीख

29 सितंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

dsssb.delhi.gov.in

शामिल पद

विभिन्न पद

Result का फॉर्मेट

PDF जिसमें रोल नंबर और अंक शामिल हैं

अगला चरण

ई-डोजियर जमा करना / दस्तावेजों का सत्यापन

DSSSB Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates विभिन्न पदों के लिए DSSSB Result 2025 देखने के लिए ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

  •    आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

  •    होमपेज पर 'Important Information' सेक्शन में “Results” पर क्लिक करें।

  •    अब ड्रॉपडाउन से “Latest Result” चुनें।

  •    अपने पोस्ट कोड को देखें और “Download/View” पर क्लिक करें।

  •    PDF खोलें और Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

