DSSSB Result 2025: विभिन्न पदों के लिए डीएसएसएसबी परिणाम dsssb.delhi.gov.in पर जारी, ये रहा PDF

दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर कई विभागों के विभिन्न पदों के लिए DSSSB Result 2025 जारी कर दिया है। इन विभागों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, MCD, NDMC और दिल्ली जेल शामिल हैं। ये Result उन Candidates के लिए हैं जो जुलाई और अगस्त 2025 के बीच आयोजित DSSSB परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे। DSSSB Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं।

DSSSB Result 2025 को 29 सितंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। यह Result शिक्षा, शहरी विकास, दिल्ली जल बोर्ड और जेल जैसे विभागों के कई पोस्ट कोड के लिए है। जो Candidates इस साल की शुरुआत में आयोजित DSSSB टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब सीधे आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से अपना Result डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने पदों के अनुसार मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है, जिसमें चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। DSSSB Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।