Anganwadi Bharti 2025: 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए गुजरात में 9000 से अधिक पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

By Priyanka Pal
Aug 26, 2025, 17:41 IST

Gujarat Anganwadi Bharti 2025: गुजरात में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी में ढेरों पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Gujarat Anganwadi Bharti 2025: गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर पदों के लिए भर्ती निकाली गई हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 9000 से भी अधिक पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर आवेदन करने का लिंक 30 अगस्त, 2025 तक एक्टिव रहेगा। 

Gujarat Anganwadi Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) 

पदों की संख्या 

9000+

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 

30 अगस्त 2025

आयु सीमा 

18 से 43 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

मेरिट के आधार पर

ऑफिशियल वेबसाइट 

e-hrms.gujarat.gov.in 


Gujarat Anganwadi Bharti 2025: रिक्त पदों की संख्या 

नीचे टेबल में गुजरात आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए निकाले गए रिक्त पदों का विवरण दिया गया है:


जिला 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी सहायिका

सूरत 

52

92

अहमदाबाद शहरी 

217

351

वडोदरा

97

144

गिर सोमनाथ

86

91

डैंग

32

27

पोरबंदर

44

65

तापी

89

89

आनंद

179

215

भावनगर 

135

196

जूनागढ़

90

124

महिसासुर

63

81

गांधीनगर शहरी

11

22

वलसाड

159

158

नवसारी

125

117

सूरत

134

127

मोरबी

101

182

जूनागढ़ शहरी 

29

26

खेड़ा

136

160

गांधीनगर 

73

74

देवभूमि द्वारका 

82

135

अमरेली 

149

185

अहमदाबाद 

148

172

कच्छ

245

374

भावनगर शहरी

37

46

नर्मदा

81 

73

मेहसाणा

186

207

बनासकांठा

168

379

वडोदरा शहरी

40

64

पंचमहल

92 

106

दाहोद

157

179

बोटाड 

54

64

साबरकांठा

137

142

पाटन 

130

166

सुरेंद्रनगर 

126

172

अरावली 

83

111

जामनगर शहरी 

44

41

राजकोट 

114

191

भरूच

81

120

छोटा उदयपुर

80 

112

जामनगर 

84

141

रोजकोट शहरी 

36

48

कुल पदों की संख्या 

9000+

  

