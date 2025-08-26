Anganwadi Bharti 2025: 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए गुजरात में 9000 से अधिक पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

Gujarat Anganwadi Bharti 2025: गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर पदों के लिए भर्ती निकाली गई हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 9000 से भी अधिक पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर आवेदन करने का लिंक 30 अगस्त, 2025 तक एक्टिव रहेगा।

Gujarat Anganwadi Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: