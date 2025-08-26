Anganwadi Bharti 2025: 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए गुजरात में 9000 से अधिक पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

Gujarat Anganwadi Bharti 2025: गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर पदों के लिए भर्ती निकाली गई हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 9000 से भी अधिक पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर आवेदन करने का लिंक 30 अगस्त, 2025 तक एक्टिव रहेगा।
Gujarat Anganwadi Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवार गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
गुजरात महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD)
|
पदों की संख्या
|
9000+
|
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|
30 अगस्त 2025
|
आयु सीमा
|
18 से 43 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
मेरिट के आधार पर
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
e-hrms.gujarat.gov.in
Gujarat Anganwadi Bharti 2025: रिक्त पदों की संख्या
नीचे टेबल में गुजरात आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए निकाले गए रिक्त पदों का विवरण दिया गया है:
|
जिला
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
|
आंगनवाड़ी सहायिका
|
सूरत
|
52
|
92
|
अहमदाबाद शहरी
|
217
|
351
|
वडोदरा
|
97
|
144
|
गिर सोमनाथ
|
86
|
91
|
डैंग
|
32
|
27
|
पोरबंदर
|
44
|
65
|
तापी
|
89
|
89
|
आनंद
|
179
|
215
|
भावनगर
|
135
|
196
|
जूनागढ़
|
90
|
124
|
महिसासुर
|
63
|
81
|
गांधीनगर शहरी
|
11
|
22
|
वलसाड
|
159
|
158
|
नवसारी
|
125
|
117
|
सूरत
|
134
|
127
|
मोरबी
|
101
|
182
|
जूनागढ़ शहरी
|
29
|
26
|
खेड़ा
|
136
|
160
|
गांधीनगर
|
73
|
74
|
देवभूमि द्वारका
|
82
|
135
|
अमरेली
|
149
|
185
|
अहमदाबाद
|
148
|
172
|
कच्छ
|
245
|
374
|
भावनगर शहरी
|
37
|
46
|
नर्मदा
|
81
|
73
|
मेहसाणा
|
186
|
207
|
बनासकांठा
|
168
|
379
|
वडोदरा शहरी
|
40
|
64
|
पंचमहल
|
92
|
106
|
दाहोद
|
157
|
179
|
बोटाड
|
54
|
64
|
साबरकांठा
|
137
|
142
|
पाटन
|
130
|
166
|
सुरेंद्रनगर
|
126
|
172
|
अरावली
|
83
|
111
|
जामनगर शहरी
|
44
|
41
|
राजकोट
|
114
|
191
|
भरूच
|
81
|
120
|
छोटा उदयपुर
|
80
|
112
|
जामनगर
|
84
|
141
|
रोजकोट शहरी
|
36
|
48
|
कुल पदों की संख्या
|
9000+
