ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
Quick Links

BSF Head Constable Recruitment 2025: रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक के 1121 पदों लिए आवेदन शुरू, 18 वर्ष के अभ्यर्थी तुरंत करें Apply

By Vijay Pratap Singh
Aug 25, 2025, 16:48 IST

BSF Head Constable Vacancy 2025: BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1121 रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक पदों के लिए शुरू हो गई है। आवेदन 24 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक rectt.bsf.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। Candidates को अपना फॉर्म जमा करने से पहले योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की जांच करनी चाहिए। Candidates यहां और जानकारी देख सकते हैं।

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025
BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025

BSF हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया ग्रुप 'C' के तहत हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक) के पदों के लिए शुरू हो गई है। कुल 1121 पद निकाले गए हैं, जिनमें से 910 रेडियो ऑपरेटर के लिए और 211 रेडियो मैकेनिक के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 को शुरू हुई और 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। जो पुरुष और महिला Candidates जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं, वे BSF के आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, जरूरी तारीखें, आवेदन शुल्क और अन्य संबंधित जानकारी शामिल है। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और यह पक्का कर लें कि वे सभी जरूरतों को पूरा करते हैं।

BSF Head Constable Vacancy 2025

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केवल आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से ही होगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 24 अगस्त 2025 (सुबह 11 बजे) से उपलब्ध होगा और 23 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। कोई भी Offline आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Candidates को यह पक्का करना चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हों। इन दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं। आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि और योग्यता, उनके आधिकारिक रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती हो।

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 का संक्षिप्त विवरण

Candidates बेहतर समझ के लिए नीचे दी गई तालिका में BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 का संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:

विवरण

जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

पद का नाम

हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक)

कुल पद

1121

ऑनलाइन Registration की तारीखें

24 अगस्त 2025 से 23 सितंबर 2025

आयु सीमा

18 से 25 वर्ष (छूट के साथ)

शैक्षणिक योग्यता

PCM (60%) के साथ 12वीं पास या 10वीं + ITI

चयन प्रक्रिया

PET और PST, CBT, डिक्टेशन टेस्ट (RO), मेडिकल परीक्षा

आधिकारिक वेबसाइट

rectt.bsf.gov.in

नोटिफिकेशन PDF

यहां क्लिक करें

BSF हेड कांस्टेबल RO RM ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक

BSF हेड कांस्टेबल RO RM ऑनलाइन आवेदन 2025 का लिंक 24 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर सक्रिय कर दिया गया है। योग्य Candidates को इस लिंक का उपयोग करके अंतिम तारीख से पहले Registration करना चाहिए, अपना आवेदन फॉर्म पूरा करना चाहिए, दस्तावेज अपलोड करने चाहिए और शुल्क जमा करना चाहिए। Candidates नीचे दिए गए लिंक से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BSF Head Constable RO RM Recruitment 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले Candidates को निम्नलिखित जरूरी तारीखों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे कोई भी मौका न चूकें:

कार्यक्रम

तारीख

भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना

18 अगस्त 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख

24 अगस्त 2025 (सुबह 11 बजे)

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख

23 सितंबर 2025

परीक्षा की तारीख

बाद में घोषित की जाएगी

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सावधानी से पूरा किया जाना चाहिए। आवेदन करने के चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 1: BSF के आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

चरण 2: भर्ती सेक्शन पर क्लिक करें और 'हेड कांस्टेबल RO/RM ऑनलाइन आवेदन' चुनें।

चरण 3: व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके एक बार का Registration (OTR) पूरा करें।

चरण 4: अपनी जानकारी के साथ लॉग इन करें और शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें।

चरण 5: बताए गए फॉर्मेट में अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

चरण 6: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।

चरण 7: आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी को एक बार देख लें।

चरण 8: फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए एक कॉपी डाउनलोड कर लें।

ध्यान दें: यह जरूरी है कि आप सही जानकारी दर्ज करें, क्योंकि किसी भी गलती के कारण आपका आवेदन बाद के चरणों में खारिज हो सकता है। Candidates को यह भी सलाह दी जाती है कि वे BSF से अपडेट पाने के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर को सक्रिय रखें।

BSF हेड कांस्टेबल RO RM आवेदन शुल्क 2025

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Candidates को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा:

श्रेणी

आवेदन शुल्क

सामान्य/OBC/EWS

100 रुपये

SC/ST/PWD

कोई शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए योग्यता क्या है?

BSF हेड कांस्टेबल RO RM भर्ती 2025 के लिए कुछ विशेष योग्यता की शर्तें हैं:

शैक्षणिक योग्यता: Candidates को भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित (PCM में न्यूनतम 60% अंक) के साथ 12वीं पास होना चाहिए। या, वे संबंधित ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एंड टेलीविजन, COPA, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि में ITI के साथ 10वीं पास होने चाहिए।

आयु सीमा (23 सितंबर 2025 तक): Candidates की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल की छूट है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News