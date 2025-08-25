HSSC CET Result 2025: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CET परिणाम 2025 घोषित करेगा। हरियाणा सीईटी (ग्रुप C) परीक्षा में 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और अब सभी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम जारी होने के बाद, सामान्य पात्रता परीक्षा (ग्रुप C) में शामिल हुए उम्मीदवार hssc.gov.in पर जाकर अपना HSSC CET स्कोरकार्ड 2025 देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

HSSC Haryana CET Result 2025 Kab Aayega?

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 के परिणाम का अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हरियाणा CET रिजल्ट अगस्त 2025 के अंत तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जो अब अपने स्कोरकार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन डिटेल दर्ज कर आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। HSSC CET रिजल्ट 2025 से ही मेरिट लिस्ट और आगे की चयन प्रक्रिया निर्धारित होगी। ताज़ा अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें।