HSSC CET Result 2025: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CET परिणाम 2025 घोषित करेगा। हरियाणा सीईटी (ग्रुप C) परीक्षा में 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और अब सभी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम जारी होने के बाद, सामान्य पात्रता परीक्षा (ग्रुप C) में शामिल हुए उम्मीदवार hssc.gov.in पर जाकर अपना HSSC CET स्कोरकार्ड 2025 देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
HSSC Haryana CET Result 2025 Kab Aayega?
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 के परिणाम का अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हरियाणा CET रिजल्ट अगस्त 2025 के अंत तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जो अब अपने स्कोरकार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन डिटेल दर्ज कर आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। HSSC CET रिजल्ट 2025 से ही मेरिट लिस्ट और आगे की चयन प्रक्रिया निर्धारित होगी। ताज़ा अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें।
HSSC CET Group C Result 2025- हरियाणा सीईटी रिजल्ट हाइलाइट्स
हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। इस रिजल्ट पीडीएफ में उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। इसके साथ ही विभाग द्वारा HSSC CET लिखित परीक्षा के कट-ऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने स्कोर और कट-ऑफ अंक देखकर चयन की स्थिति का अंदाजा लगा सकेंगे। हरियाणा CET ग्रुप C स्कोरकार्ड 2025 से संबंधित मुख्य जानकारियां नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं, जिन्हें उम्मीदवार ध्यान से देख सकते हैं।
|
आयोजन संस्था का नाम
|
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)
|
परीक्षा का नाम
|
हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET)
|
HSSC CET लिखित परीक्षा 2025
|
26 और 27 जुलाई 2025
|
HSSC CET परिणाम 2025 कब जारी होगा?
|
अगस्त 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.hssc.gov.in
HSSC CET परिणाम 2025 कैसे चेक करें?
HSSC CET परिणाम 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
-
सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर “HSSC CET Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
-
लॉगिन करने के बाद आपका HSSC CET Scorecard 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें।
ध्यान दें: आयोग द्वारा रिजल्ट PDF फॉर्मेट में भी जारी किया जा सकता है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल होंगे।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation