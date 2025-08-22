WBJEE 2025 Results Announced
LIVE - HTET Result 2025: हरियाणा टीईटी रिजल्ट bseh.org.in पर जल्द, यहां मिलेगा PRT, TGT, PGT स्कोरकार्ड PDF लिंक

HTET Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 (HTET 2025) का परिणाम घोषित करने के लिए तैयार है। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। ध्यान रहे कि परिणाम से पहले सभी उम्मीदवारों को 25 और 26 अगस्त 2025 को अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा। हरियाणा टीईटी रिजल्ट, PRT, TGT, PGT Scorecard PDF लिंक के बारे में सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट यहां से प्राप्त करें।

Aug 22, 2025, 15:53 IST
एचटेट परिणाम 2025
एचटेट परिणाम 2025

HIGHLIGHTS

  • एचटेट 2025 परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होगा।
  • केवल उन्हीं उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा जिन्होंने 25 और 26 अगस्त 2025 को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरी की।
  • राज्य के 22 जिलों में निर्धारित वेरिफिकेशन केंद्रों में परीक्षार्थियों को अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी।

HTET Result 2025: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) जल्द ही जारी करेगा। परिणाम से पहले बोर्ड ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट और बायोमेट्रिक सेंटर लिस्ट जारी की है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा जो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरी करेंगे। इसके लिए परीक्षार्थियों को 25 और 26 अगस्त 2025 को राज्य के 22 जिलों में बनाए गए वेरिफिकेशन केंद्रों में अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी।

HTET Candidate Biometric Verification List 2025, Biometric Exam Centre PDF

HTET Result 2025 Link: एचटेट परिणाम 2025 लिंक कहां एक्टिव होगा?

एचटीईटी 2025 का परिणाम लिंक जल्द ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रिजल्ट देख सकेंगे, जिन्होंने 25 और 26 अगस्त 2025 को अनिवार्य बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरी की है। परिणाम देखने के लिए रोल नंबर और अन्य विवरणों से लॉगिन करना होगा। 

Haryana TET Result 2025: हरियाणा टीईटी परिणाम 2025 कैसे चेक करें?

एचटेट 2025 का परिणाम ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

  • पहले आप BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

  • फिर HTET 2025 Result लिंक पर क्लिक करें।

  • एक नए लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद रोल नंबर/मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

  • रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  • इसे PDF में डाउनलोड करें।

हरियाणा टीईटी रिजल्ट और PRT, TGT, PGT Scorecard PDF लिंक के बारे में सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज को सेव करें और रिफ्रेश करें:-

  • Aug 22, 2025, 15:53 IST

    HTET रिजल्ट 2025: कहां से डाउनलोड करें PRT, PGT, TGT Scorecard PDF

    HTET (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) रिजल्ट 2025, स्कोरकार्ड जल्द ही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी किया जाएगा।

  • Aug 22, 2025, 15:47 IST

    HTET Result 2025 Release Date

    HTET अधिसूचना 4 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। परीक्षा 30 और 31 अगस्त 2025 को संपन्न हुई थी, जिसके लिए उत्तर कुंजी 1 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। 21 अगस्त को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सूची प्रकाशित की गई है। अब परीक्षार्थी परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। यह वेरिफिकेशन 25 और 26 अगस्त को की जाएगी। उम्मीद है कि परिणाम 27 या 28 अगस्त 2025 को जारी कर दिया जाएगा।

  • Aug 22, 2025, 13:45 IST

    HTET Result 2025 Date: एचटेट रिजल्ट कब आएगा?

    एचटेट (HTET) 2025 का रिजल्ट हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) जल्द ही जारी करेगा। बोर्ड ने हरियाणा टेट रिजल्ट 2025 के लिए एक अनिवार्य बायोमेट्रिक (आईरिस) वेरिफिकेशन प्रक्रिया रखी गई है जो 25 और 26 अगस्त 2025 को हरियाणा के 22 जिलों में होगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस वेरिफिकेशन लिस्ट में होगा, उन्हें निर्धारित केंद्र पर अपनी पहचान सत्यापित (Identity Verified) करानी होगी। जो उम्मीदवार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, उनके परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे।

    बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के पूरा होने के बाद ही बोर्ड एचटेट 2025 रिजल्ट जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट 27 अगस्त 2025 या 28 अगस्त 2025 तक घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा BSEH की वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध होगी, जहां उम्मीदवार रोल नंबर और जन्मतिथि या मोबाइल नंबर के जरिए अपने परिणाम देख सकेंगे।

  • Aug 22, 2025, 12:28 IST

    What is the validity of HTET certificate?: एचटेट प्रमाणपत्र की वैधता कितनी है?

    एक बार परीक्षा पास करने के बाद, HTET प्रमाणपत्र आजीवन (Life-long) वैध होता है।

  • Aug 22, 2025, 12:10 IST

    HTET Selection Process 2025 क्या है?

    • ऑनलाइन आवेदन (Online Application):
    • परीक्षा (Examination):
    • उत्तर कुंजी और आपत्ति (Answer Key and Objection):
    • परिणाम और कट-ऑफ (Result and Cut-off):
    • IRIS बायोमेट्रिक सत्यापन (IRIS Biometric Verification):
    • HTET प्रमाणपत्र (HTET Certificate):

    परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अपने अंकों के आधार पर हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • Aug 22, 2025, 12:07 IST

    HTET 2025 Qualifying Marks: एचटेट योग्यता अंक यहां देखें

    श्रेणी / Categoryन्यूनतम योग्यता / Minimum Qualification (%)पासिंग मार्क्स / Passing Marks
    General 60% 90
    SC/ST 55% 82
    OBC 55% 82
    अन्य राज्यों के SC/PH 60% 90
  • Aug 22, 2025, 11:01 IST

    एचटीईटी 2025 परिणाम: ये उल्लिखित विवरण जरूर चेक करें

    एचटीईटी 2025 परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण विवरण अवश्य चेक करने चाहिए।

    • उम्मीदवार का नाम: सुनिश्चित करें कि नाम सही है।

    • रोल नंबर: परीक्षा में उपयोग किया गया रोल नंबर जांचें।

    • पद वर्ग/श्रेणी: यह देखें कि आपने सही वर्ग के लिए परिणाम प्राप्त किया है।

    • सफलता/प्रवेश स्थिति: पास या फेल होने की जानकारी अवश्य देखें।

    • प्राप्त अंक और प्रतिशत: आपके अंक और प्रतिशत सही हैं या नहीं, जांचें।

    • सर्टिफिकेट हेतु जानकारी: परिणाम के आधार पर टीचर पात्रता सर्टिफिकेट प्राप्ति की जानकारी देखें।

