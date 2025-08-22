LIVE - HTET Result 2025: हरियाणा टीईटी रिजल्ट bseh.org.in पर जल्द, यहां मिलेगा PRT, TGT, PGT स्कोरकार्ड PDF लिंक

HTET Result 2025: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) जल्द ही जारी करेगा। परिणाम से पहले बोर्ड ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट और बायोमेट्रिक सेंटर लिस्ट जारी की है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा जो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरी करेंगे। इसके लिए परीक्षार्थियों को 25 और 26 अगस्त 2025 को राज्य के 22 जिलों में बनाए गए वेरिफिकेशन केंद्रों में अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी।

HTET Result 2025 Link: एचटेट परिणाम 2025 लिंक कहां एक्टिव होगा?

एचटीईटी 2025 का परिणाम लिंक जल्द ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रिजल्ट देख सकेंगे, जिन्होंने 25 और 26 अगस्त 2025 को अनिवार्य बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरी की है। परिणाम देखने के लिए रोल नंबर और अन्य विवरणों से लॉगिन करना होगा।

Haryana TET Result 2025: हरियाणा टीईटी परिणाम 2025 कैसे चेक करें?

एचटेट 2025 का परिणाम ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

पहले आप BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

फिर HTET 2025 Result लिंक पर क्लिक करें।

एक नए लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद रोल नंबर/मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

इसे PDF में डाउनलोड करें।

