HTET Candidate Biometric Verification List 2025 OUT: एचटीईटी बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट जारी, यहां करें चेक

HTET Candidate Biometric Verification List 2025 OUT: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 के उम्मीदवारों के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 22 जिलों में बनाए गए निर्धारित केंद्रों पर 25 और 26 अगस्त 2025 को अनिवार्य रूप से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बायोमैट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया बेहद अहम है। जिन अभ्यर्थियों ने HTET 2025 परीक्षा में भाग लिया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर पूरी केंद्र सूची और उम्मीदवारों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने बताया कि एचटीईटी परीक्षा 30 और 31 जुलाई को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब उम्मीदवारों को किसी भी निर्धारित केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फोटो आईडी और एडमिट कार्ड साथ लाना जरूरी है।