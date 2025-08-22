HTET Candidate Biometric Verification List 2025 OUT: एचटीईटी बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट जारी, यहां करें चेक

HTET Candidate Biometric Verification List 2025 OUT: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 के उम्मीदवारों के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 22 जिलों में बनाए गए निर्धारित केंद्रों पर 25 और 26 अगस्त 2025 को अनिवार्य रूप से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बायोमैट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया बेहद अहम है। जिन अभ्यर्थियों ने HTET 2025 परीक्षा में भाग लिया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर पूरी केंद्र सूची और उम्मीदवारों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
HTET Candidate Biometric Verification List 2025 PDF Download
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने बताया कि एचटीईटी परीक्षा 30 और 31 जुलाई को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब उम्मीदवारों को किसी भी निर्धारित केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फोटो आईडी और एडमिट कार्ड साथ लाना जरूरी है।
जिन जिलों में वेरिफिकेशन होगा, वहां के विद्यालयों की लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम BSEH की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध करा दी गई है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन कराना है जिनके रोल नंबर लिस्ट में दिया है। इन अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) और ईमेल पर भी सूचना भेजी जा रही है।
बोर्ड ने यह भी कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार तय तिथियों में यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। आप नीचे दिए गए लिंक से पूरी सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
HTET Biometric Centre List PDF
HTET Candidate Biometric Verification List PDF
Download the HTET Candidate Biometric Verification List in English
HTET Biometric Verification के लिए आवश्यक दस्तावेज
- HTET 2025 का प्रवेश पत्र।
- फोटो पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी
HTET Result 2025 Kab Aayeg?
BSEH के अनुसार, एचटीईटी 2025 का परिणाम अगस्त 2025 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे जिन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा किया है। परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर लॉगिन करके अपना परिणाम देख सकते हैं।
