Karnataka: सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के लिए राजी हुए डीके शिवकुमार

Siddaramaiah: चार दिनों की गहन चर्चा और खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धारमैया को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर दिया है.

मुख्यमंत्री की रेस में शामिल डी के शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा. कल देर रात तक दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा, इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला सहित मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदार शामिल थे.

"Team Congress is committed to usher progress, welfare and social justice for the people of Karnataka. We will implement the 5 guarantees promised to 6.5 Cr Kannadigas", tweets Congress President Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/hFQFxDWlAA