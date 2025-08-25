Current Affairs One Liners 25 August 2025: किसे भारत का नया डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है?

Current Affairs Hindi One Liners 25 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में भारत के डिप्टी NSA, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- किसे हाल ही में नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया है- अनीश दयाल सिंह
- ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
- 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने मिश्रित एयर राइफल स्पर्धाओं में सभी तीन स्वर्ण पदक जीते, इसका आयोजन कहां किया गया- कज़ाकिस्तान
- भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब किसने जीता- किथा तानिपर्थी
- भारतीय नौसेना ने कौन से एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट शामिल जोने के लिए तैयार है-उदयगिरि और हिमगिरि
- इरेडा ने हाल ही में किसके साथ एक प्रदर्शन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- विश्व युवा तीरंदाजी 2025 में U18 रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता- शारवरी शेंडे
