Military College EME Group C Vacancy 2025: ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए भर्ती, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

Military College EME Recruitment 2025: मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (MCEME) सिंकदराबाद, ग्रुप सी के 49 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया ग है। इस भर्ती अभियान के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, बूटमेकर, नाई, MTS और ट्रेड्समैन मेट के पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर, 2025 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट सहित मानदंडों के आधार पर पूरी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानने के लिए आगे लेख पढ़ें।
Military College EME Recruitment 2025: अधिसूचना
इस भर्ती अभियान के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, बूटमेकर, नाई, MTS और ट्रेड्समैन मेट के पदों को भरा जाना है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
Military College EME Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं, जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन करने की अंतिम तिथि सहित विवरणों को दिया गया है:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (MCEME)
पद
ग्रुप सी
पदों की संख्या
49
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
14 नवंबर, 2025
आयु सीमा
18 से 25 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता
10वीं,12वीं पास (समकक्ष)
चनय प्रक्रिया
लिखित परीक्षा
ऑफिशियल वेबसाइट
https://indianarmy.nic.in/
Military College EME Recruitment 2025: ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (MCEME) सिंकदराबाद, ग्रुप सी के 49 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इन सिंपल स्टेप को फॉलो करें:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Military College of EME Group C लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब Application Form 2025 भरें।
स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स लगाएं।
स्टेप 5 फॉर्म दिए गए पते पर भेजें - The Commandant, Military College of EME, Secunderabad – 500015, Telangana
