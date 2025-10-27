Military College EME Group C Vacancy 2025: ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए भर्ती, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानें

Military College EME Recruitment 2025: मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (MCEME) सिंकदराबाद, ग्रुप सी के 49 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया ग है। इस भर्ती अभियान के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, बूटमेकर, नाई, MTS और ट्रेड्समैन मेट के पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर, 2025 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट सहित मानदंडों के आधार पर पूरी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल जानने के लिए आगे लेख पढ़ें।

Military College EME Recruitment 2025: अधिसूचना

इस भर्ती अभियान के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, बूटमेकर, नाई, MTS और ट्रेड्समैन मेट के पदों को भरा जाना है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।