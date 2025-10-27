AIBE 20 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल; allindiabarexamination.com पर रजिस्टर करें

AIBE 20 Registration: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कल यानी 28 अक्टूबर, 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा। जो Candidates योग्य और इच्छुक हैं, उन्हें allindiabarexamination.com पर जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्टर कर लेना चाहिए। यह परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है और एडमिट कार्ड 15 नवंबर, 2025 तक जारी होने की उम्मीद है। AIBE परीक्षा उन कानून स्नातकों और 3-वर्षीय या 5-वर्षीय LLB के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अनिवार्य है, जो भारत में वकालत करना चाहते हैं।
AIBE 20 परीक्षा की मुख्य बातें
AIBE XX परीक्षा 2025 की जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|AIBE 20 परीक्षा पंजीकरण की अंतिम तिथि
|परीक्षा का नाम
|अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई)
|बोर्ड का नाम
|बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|allindiabarexamination.com
|धारा
|कानून
|प्रोग्राम
|3-वर्षीय कार्यक्रम 5-वर्षीय कार्यक्रम
|परीक्षा तिथि
|30 नवंबर, 2025
|परीक्षा शुल्क
|सामान्य/ओबीसी: 3,500 रुपयेएससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी: 2,500 रुपये
AIBE 20 परीक्षा 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल
Candidates AIBE XX परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियों और शेड्यूल की सूची देख सकते हैं:
|आयोजन
|खजूर
|ऑनलाइन पंजीकरण तिथियां
|29 सितंबर - 28 अक्टूबर, 2025
|पंजीकरण भुगतान तिथियां
|29 सितंबर - 29 अक्टूबर, 2025
|पंजीकरण फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि
|31 अक्टूबर, 2025
|एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|15 नवंबर, 2025
|AIBE XX परीक्षा तिथियां
|30 नवंबर, 2025
AIBE 20 परीक्षा के लिए Registration कैसे करें?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए Candidates को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं
2. होमपेज पर, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
3. अकाउंट बनाने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें
4. लॉग इन बटन पर क्लिक करें और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें
5. आवेदन पत्र भरें
6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
7. रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें
8. ध्यान से सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज को सेव कर लें
