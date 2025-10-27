IB SA Admit Card 2025 Download Link
AIBE 20 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल; allindiabarexamination.com पर रजिस्टर करें

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 27, 2025, 18:21 IST

AIBE 20 Registration: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कल यानी 28 अक्टूबर, 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 20 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देगा। जो Candidates योग्य और इच्छुक हैं, उन्हें allindiabarexamination.com पर जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्टर कर लेना चाहिए। यह परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है और एडमिट कार्ड 15 नवंबर, 2025 तक जारी होने की उम्मीद है। AIBE परीक्षा उन कानून स्नातकों और 3-वर्षीय या 5-वर्षीय LLB के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अनिवार्य है, जो भारत में वकालत करना चाहते हैं।

AIBE 20 परीक्षा की मुख्य बातें

AIBE XX परीक्षा 2025 की जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

अवलोकन  विवरण 
घटना नाम AIBE 20 परीक्षा पंजीकरण की अंतिम तिथि 
परीक्षा का नाम  अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई)
बोर्ड का नाम  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)
शैक्षणिक वर्ष  2025-26
आधिकारिक वेबसाइट  allindiabarexamination.com
धारा  कानून 
प्रोग्राम  3-वर्षीय कार्यक्रम 5-वर्षीय कार्यक्रम 
परीक्षा तिथि 30 नवंबर, 2025
परीक्षा शुल्क  सामान्य/ओबीसी: 3,500 रुपयेएससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी: 2,500 रुपये

AIBE 20 परीक्षा 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल

Candidates AIBE XX परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियों और शेड्यूल की सूची देख सकते हैं:

आयोजन  खजूर
ऑनलाइन पंजीकरण तिथियां  29 सितंबर - 28 अक्टूबर, 2025 
पंजीकरण भुगतान तिथियां  29 सितंबर - 29 अक्टूबर, 2025 
पंजीकरण फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि  15 नवंबर, 2025 
AIBE XX परीक्षा तिथियां 30 नवंबर, 2025 

AIBE 20 परीक्षा के लिए Registration कैसे करें?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए Candidates को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं

2. होमपेज पर, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

3. अकाउंट बनाने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें

4. लॉग इन बटन पर क्लिक करें और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें

5. आवेदन पत्र भरें

6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

7. रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें

8. ध्यान से सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज को सेव कर लें

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

