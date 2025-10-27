MP SET 2025: एमपी SET के लिए आवेदन mppsc.mp.gov.in शुरू, जानें योग्यता, आखिरी तारीख, फीस और अन्य डिटेल

IB SA Admit Card 2025 Download Link
By Priyanka Pal
Oct 27, 2025, 19:15 IST

MP SET 2025 Application Begins: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य भर में सहायक प्रोफेसर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए MP SET 2025 (मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा) की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। MP SET 2025 में 31 विषय शामिल हैं, जिन्हें Candidates वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे योग्यता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। उन्हें आखिरी तारीख से पहले mpsconline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर अपना आवेदन जमा करना होगा।

MP SET 2025 Application Begins
MP SET 2025 Application Form: MPPSC ने उन Candidates से आवेदन मांगे हैं जो शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो Candidates राज्य भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर / लाइब्रेरियन / खेल अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें MP SET 2025 के लिए आवेदन करना होगा। यह परीक्षा उन्हें सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करने की योग्यता देती है। 

MP SET 2025 के लिए Registration 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं और 20 नवंबर 2025 को समाप्त होंगे। MP SET 2025 की परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल mppsc.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन करें।

MP SET 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

MP SET एक राज्य पात्रता परीक्षा है, जो यह परीक्षा पास करने वाले Candidates को योग्यता का प्रमाण पत्र देती है। ये Candidates राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और खेल अधिकारी के पदों पर आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे। केवल वे ही Candidates आवेदन करें जिन्होंने NET/ CSIR परीक्षा पास नहीं की है। नीचे दी गई जानकारी देखें:

परीक्षा का नाम

एमपी सेट 2025 (राज्य पात्रता परीक्षा)

संचालन निकाय

एमपीपीएससी

उद्देश्य

विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता

अधिसूचना / आवेदन प्रारंभ

25 अक्टूबर 2025 

आवेदन करने की अंतिम तिथि

20 नवंबर 2025 

परीक्षा तिथि

11 जनवरी 2026

विषयों की संख्या

31 विषय

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

MP SET 2025 के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?

जो Candidates MP SET 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए आधिकारिक सूचना में कुछ योग्यता की शर्तें बताई गई हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। ये इस प्रकार हैं:

शैक्षणिक योग्यता: Candidates को निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य माना जाएगा:

अगर उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया है, या वे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष/ तीसरे/ चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं।

न्यूनतम अंक:

*   सामान्य/ ओबीसी (क्रीमी लेयर)/ EWS कैटेगरी के Candidates के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

*   SC/ ST/ OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) के Candidates के लिए कम से कम 50% अंक होने चाहिए।

आयु सीमा: MP SET में शामिल होने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

PhD धारकों के लिए:ऐसे PhD डिग्री धारक Candidates, जिनकी पोस्ट-ग्रेजुएशन की परीक्षा 19 सितंबर, 1991 तक पूरी हो गई थी, उन्हें शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी (55% से घटाकर 50%)।

MP SET 2025 के लिए आवेदन करने के चरण

1.  MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, दाएं कोने में 'Apply Online' लिंक पर क्लिक करें।

3.  एक नया पेज खुलेगा जिसमें सभी नए आवेदन दिखाई देंगे। MP SET 2025 पर क्लिक करें।

4.  आपको एक नई विंडो पर भेजा जाएगा, जहां आपको MP SET 2025 से जुड़ी जानकारी मिलेगी।

5.  ‘Application Form’ लिंक पर क्लिक करें। निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद उम्मीदवार की घोषणा पर टिक करें।

6.  अब 'I Accept' पर क्लिक करें और आपको आवेदन फॉर्म पर भेज दिया जाएगा।

7.  सभी जानकारी भरें, जैसे MP SET के लिए विषय का चुनाव, शैक्षणिक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, वैवाहिक स्थिति, निवास की जानकारी, परीक्षा केंद्र का चुनाव, आदि।

8.  सभी जानकारी भरने के बाद, निर्धारित फॉर्मेट में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें और फिर घोषणा की जांच करें।

9.  आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से या Mponline के कियोस्क के माध्यम से नकद में करें।

10. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म को सेव कर लें।

MP SET 2025 आवेदन लिंक

जो Candidates MP SET 2025 के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वे आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

एमपी सेट 2025 आवेदन लिंक

यहां आवेदन करें

MP SET 2025 आवेदन शुल्क

Candidates, Mponline के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नकद में शुल्क का भुगतान करके MP SET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत कियोस्क की सूची, पते और फोन नंबर के साथ www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है:

वर्ग

आवेदन शुल्क

अन्य श्रेणियां और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी

₹ 500 + ₹40 (पोर्टल शुल्क)

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांगजन मूल निवासी

₹ 250 + ₹40 (पोर्टल शुल्क)

Check:

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

