RPF Revised Recruitment Rules 2025: आरपीएफ के संशोधित भर्ती नियम, आयु सीमा, शारीरिक मानदंड जानें

RPF Revised Recruitment Rules PDF: रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) संशोधित नियम 2025 जारी कर दिया है। जिसमें सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) और कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश पेश किया गया है। इन महत्वपूर्ण बदलावों का उद्देश्य आरपीएफ भर्ती प्रक्रियाओं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) द्वारा अपनाए गए मानकों को पेश करना है।

यह नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ - साथ ही लागू कर दिए गए हैं। संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य आयु मानदंड, शारीरिक माप और सीधे प्रवेश उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रियाओं में बदलाव करना है। जो कि केंद्रीय सुरक्षा संगठनों में पारदर्शिता और बेहतर शारीरिक फिटनेस मानदंड सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं।

RPF Revised Recruitment Rules: संशोधित भर्ती नियम जारी

संशोधित नियमों के अनुसार कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने की आयु 18 से 23 वर्ष और कक्षा 10वीं पास की होनी चाहिए। जबकि सब-इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की सुविधा को आसान बनाने के लिए नीचे दिए गए टेबल को देखें: