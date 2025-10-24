UCO Bank Recruitment 2025: यूको बैंक में 532 पदों पर भर्ती, बिना इंटरव्यू होगा सिलेक्शन, आवेदन सहित डिटेल जानें

UCO Bank Recruitment 2025 Apply Online: यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO) की ओर से अप्रेंटिस के पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 532 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को केवल एक ही राज्य से एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा। संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.uco.bank.in पर जाकर अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अप्रेंटिस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर, 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आयु सीमा, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल आगे लेख में जानें। UCO Bank Recruitment 2025 Notification: नोटिफिकेशन पीडीएफ यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन पीडीएफ

UCO Bank Recruitment 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण यूको बैंक अप्रेंटिस के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर कर सकते हैं: संगठन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO) पोस्ट का नाम अप्रेंटिस पदों की संख्या 532 रजिस्ट्रेशन डेट 21 से 31 अक्टूबर, 2025 फीस डेट 5 नवंबर, 2025 एप्लिकेशन मॉड ऑनलाइन एग्जाम डेट 9 नवंबर, 2025 सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम ऑफिशियल वेबसाइट www.uco.bank.in या bfsissc.com. UCO Bank Recruitment 2025: रिक्त पदों की संख्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO) में अप्रेंटिस के पदों के लिए राज्य और कैटेगरी भी जारी की है। उम्मीदवार अपने संबंधित राज्यों की लिस्ट नीचे देख सकते हैं: UCO Bank Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्त के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए।

भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया है, बशर्ते कि उम्मीदवार उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित हो, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह। UCO Bank Recruitment 2025: आयु सीमा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है। अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा सहित विवरणों के लिए नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच करें: वर्ग आयु में छूट एससी/एसटी 5 साल ओबीसी-एनसीएल (गैर-क्रीमी लेयर) 3 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी) 15 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी) 13 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी (यूआर/ईडब्ल्यूएस) 10 वर्ष विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक की आयु में छूट

UCO Bank Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जो उम्मीदवार यूको बैंक अप्रेंटिसशिपके लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं: स्टेप 1 यूको बैंक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों को एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्टेप 2 ऑफिशियल वेबसाइट www.bfsissc.com पर जाएं। स्टेप 3 होमपेज पर, कैरियर अवसर अनुभाग में, अप्रेंटिसशिप अवसर → यूको बैंक पर क्लिक करें। स्टेप 4 " UCO Bank Apprenticeship Program FY 2025-2026 " पर क्लिक करें । स्टेप 5 नोटिफिकेशन पीडीएफ ओपन हो जाएगा। स्टेप 5 यूको बैंक अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने हेतु अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करें। UCO Bank Recruitment 2025: आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म सब्मिट करने से पहले फीस का भुगतान करना होगा। सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है, अधिक डिटेल के लिए नीचे दिए गए टेबल को देखें: