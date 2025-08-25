भारत के बाहर किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय रहते है? लिस्ट में दूसरा नाम चौंकाने वाला

सालों से भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं। वे बेहतर जीवन, करियर के ज्यादा मौकों और बेहतर शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। कई दूसरे लोग अपने परिवार के पास जाते हैं या नए मौकों की तलाश में जाते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्थाएं और आसान इमिग्रेशन नीतियां और ज्यादा भारतीयों को आकर्षित करती हैं। कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरे वहां काम करके घर लौट आते हैं।
मौजूदा समय में, दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारत का है। 35 मिलियन से ज्यादा भारतीय विदेश में रह रहे हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है और अपने मजबूत समुदाय बनाए हैं। भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीय आबादी वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ऊपर है।
यहां 5.4 मिलियन से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) और अनिवासी भारतीय (NRIs) शामिल हैं। इस लेख में, हम उन देशों के बारे में जानेंगे जहां भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है।
भारत के बाहर किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है, जहां 5.4 मिलियन से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसमें अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) दोनों शामिल हैं।
अमेरिका अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों और टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में मौकों के कारण भारतीयों को आकर्षित करता है। भारतीय अमेरिकी देश के सबसे सफल और प्रभावशाली समुदायों में से एक बन गए हैं। उन्होंने देश के विकास और विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सबसे बड़ी प्रवासी भारतीय आबादी वाले देशों की सूची
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यहां सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय आबादी वाले टॉप 10 देशों की सूची दी गई है:
|
रैंक
|
देश
|
प्रवासी भारतीय आबादी
|
1
|
संयुक्त राज्य अमेरिका
|
5.4 मिलियन
|
2
|
संयुक्त अरब अमीरात
|
3.6 मिलियन
|
3
|
मलेशिया
|
2.9 मिलियन
|
4
|
कनाडा
|
2.8-2.9 मिलियन
|
5
|
सऊदी अरब
|
2.5 मिलियन
|
6
|
म्यांमार
|
2.0 मिलियन
|
7
|
यूनाइटेड किंगडम
|
18.5 मिलियन
|
8
|
दक्षिण अफ्रीका
|
1.7 मिलियन
|
9
|
श्रीलंका
|
1.6 मिलियन
|
10
|
कुवैत
|
1.0 मिलियन
संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है, जिसकी अनुमानित आबादी 5.4 मिलियन है। भारतीय अमेरिकी अपनी बेहतरीन शिक्षा और पेशेवर सफलता के लिए जाने जाते हैं। यह सफलता खासकर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में देखी जाती है।
प्रमुख जातीय समूहों में उनकी औसत घरेलू आय सबसे ज्यादा है। वे इंजीनियरिंग, आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रमुख हैं और उन्होंने एक मजबूत कारोबारी माहौल भी बनाया है।
भारतीय प्रवासी समुदाय बहुत संगठित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में बड़ा योगदान देता है। जिन बड़े महानगरीय क्षेत्रों में भारतीयों की अच्छी खासी आबादी है, उनमें न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यू जर्सी शामिल हैं।
यह समुदाय त्योहारों और संगठनों के जरिए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सक्रिय रूप से बनाए रखता है। इसके साथ ही, वे अमेरिकी राजनीति में भी दिखाई देते हैं, जहां भारतीय मूल के सदस्य कांग्रेस, राज्य विधानसभाओं और यहां तक कि उपराष्ट्रपति के पद पर भी हैं।
संयुक्त अरब अमीरात
UAE दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रवासी भारतीय समुदाय का घर है। यहां लगभग 3.6 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो देश की आबादी का करीब एक-तिहाई हिस्सा है।
UAE में भारतीय एक बड़े सामाजिक-आर्थिक दायरे में फैले हुए हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर पेशेवर और बड़े उद्यमी तक शामिल हैं।
देश के व्यापार-अनुकूल माहौल और साझा सांस्कृतिक संबंधों ने कुशल प्रवासियों को आकर्षित किया है। इसके कारण भारतीय कंपनियों और पेशेवरों ने UAE की अर्थव्यवस्था में एक खास जगह बना ली है।
इसके अलावा, भारतीय निवेशकों ने रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे भारतीय परंपराएं अमीराती समाज का एक अहम हिस्सा बन गई हैं।
