CG Vyapam Constable Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी, ये रहा PDF

Chhattisgarh Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 9 अक्टूबर 2025को CG Vyapam द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है और उम्मीदवार इसे वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित हैं।
CG Vyapam Constable Result 2025 PDF Download Link
जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2025 पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए सीजी व्यापम कांस्टेबल परिणाम 2025 पीडीएफ लिंक नीचे साझा किया है।
Chhattisgarh Police Constable Result 2025 PDF
Chhattisgarh Police Constable Result 2025 Kaise Download Kare?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
सबसे पहले CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
फिर होम पेज पर Result Section पर क्लिक करें।
अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें।
आपके सामने छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 का स्कोरकार्ड खुल जाएगा।
अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
सीजी व्यापम कांस्टेबल परिणाम 2025 PDF में क्या विवरण उल्लिखित है?
SRNO (नामांकन संख्या), CNAME (उम्मीदवार का नाम), FNAME (पिता का नाम), डी-ओ-बी (जन्म तिथि), लिंग, पंजीकरण सं (Registration Number), APPL-NO (आवेदन संख्या), रोल-नं (रोल नंबर) और कुल अंकों की स्थिति (Total Marks Status) जैसे महत्वपूर्ण विवरण सीजी व्यापम कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पीडीएफ में शामिल हैं।
सीजी व्यापमं द्वारा यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को विभिन्न आयोजित की गई थी, जिसमें 40,673 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही फाइनल आंसर की तैयार की गई। इसके बाद, फाइनल आंसर की के आधार पर सभी विषयों का रिजल्ट तैयार किया गया।
