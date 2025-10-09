RRB NTPC Admit Card 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

CG Vyapam Constable Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी, ये रहा PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 9, 2025, 21:18 IST

CG Vyapam Constable Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 आज 9 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है जिसका लिंक नीचे लेख में दिया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
CG Vyapam Constable Result 2025 OUT
CG Vyapam Constable Result 2025 OUT

Chhattisgarh Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 9 अक्टूबर 2025को CG Vyapam द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है और उम्मीदवार इसे वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित हैं।

CG Vyapam Constable Result 2025 PDF Download Link

जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2025 पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए सीजी व्यापम कांस्टेबल परिणाम 2025 पीडीएफ लिंक नीचे साझा किया है। 

Chhattisgarh Police Constable Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Police Constable Result 2025 Kaise Download Kare?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

  1. सबसे पहले CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।

  2. फिर होम पेज पर Result Section पर क्लिक करें।

  3. अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें।

  4. आपके सामने छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 का स्कोरकार्ड खुल जाएगा।

  5. अब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

सीजी व्यापम कांस्टेबल परिणाम 2025 PDF में क्या विवरण उल्लिखित है?

SRNO (नामांकन संख्या), CNAME (उम्मीदवार का नाम), FNAME (पिता का नाम), डी-ओ-बी (जन्म तिथि), लिंग, पंजीकरण सं (Registration Number), APPL-NO (आवेदन संख्या), रोल-नं (रोल नंबर) और कुल अंकों की स्थिति (Total Marks Status) जैसे महत्वपूर्ण विवरण सीजी व्यापम कांस्टेबल रिजल्ट 2025 पीडीएफ में शामिल हैं।

सीजी व्यापमं द्वारा यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को विभिन्न  आयोजित की गई थी, जिसमें 40,673 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही फाइनल आंसर की तैयार की गई। इसके बाद, फाइनल आंसर की के आधार पर सभी विषयों का रिजल्ट तैयार किया गया।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News