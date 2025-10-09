CG Vyapam Constable Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी, ये रहा PDF

Chhattisgarh Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम आज, 9 अक्टूबर 2025को CG Vyapam द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है और उम्मीदवार इसे वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित हैं।

CG Vyapam Constable Result 2025 PDF Download Link

जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2025 पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए सीजी व्यापम कांस्टेबल परिणाम 2025 पीडीएफ लिंक नीचे साझा किया है।