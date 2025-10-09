Delhi Police Head Constable Salary 2025: दिल्ली पुलिस इन-हैंड सैलरी, पे-स्केल, भत्ते और सुविधाओं के बारे में जानें

Delhi Police Head Constable Salary: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) का लक्ष्य दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) की 509 वैकेंसी को भरना है। यह 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। जो लोग इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बाद में किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए सैलरी की जानकारी होनी चाहिए। HCM पद के लिए शुरुआती बेसिक सैलरी पे-लेवल 4 के तहत 25500 रुपये प्रति महीना होगी। इस निश्चित सैलरी के अलावा, नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को पद के लिए तय कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे। इस पेज पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में और ज्यादा जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सैलरी 2025 कर्मचारी चयन आयोग (SSC) दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। वे उम्मीदवार जिन्होंने 10+2 (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा पास की है और जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति लिखित परीक्षा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।

चुने गए उम्मीदवारों को पे-लेवल 4 के तहत 25500 रुपये से 81100 रुपये के पे-स्केल में मासिक सैलरी मिलेगी। इस भूमिका में पुलिस स्टेशनों में क्लेरिकल काम, टाइपिंग का काम, रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रशासनिक सहायता देना शामिल है। इस लेख में, हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी, मासिक वेतन, भत्ते, जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ आदि के बारे में विस्तार से बताया है। दिल्ली पुलिस HCM सैलरी स्ट्रक्चर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) का पद आकर्षक पे-स्केल और लंबे समय तक मिलने वाले फायदों के कारण बहुत सारे आवेदकों को आकर्षित करता है। सैलरी का स्ट्रक्चर 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया जाता है। दिल्ली पुलिस HCM सैलरी स्ट्रक्चर का विवरण नीचे दिया गया है: वेतनमान रु. 25500- रु. 81100 वेतन स्तर स्तर 4 समूह समूह सी न्यूनतम मूल वेतन 25500 रुपये महंगाई भत्ते 3000 रुपये (लगभग) मकान किराया भत्ते 6000 रुपये (लगभग) प्रादेशिक सेना 3600 रुपये (लगभग) अधिकतम मूल वेतन 81100 रुपये मासिक वेतन INR 35,000-INR 38000 (लगभग)

दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इन-हैंड सैलरी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की हर महीने की सैलरी में बेसिक सैलरी और भत्ते शामिल होते हैं। इसमें से NPS, टैक्स और PF योगदान की राशि काटी जाती है। शुरुआत में, नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 25500 रुपये प्रति महीना होगी। उनकी सेवा की अवधि के आधार पर, पे-स्केल के अनुसार बेसिक सैलरी धीरे-धीरे बढ़कर 81100 रुपये प्रति महीना तक हो जाएगी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की इन-हैंड सैलरी लगभग 35,000 रुपये से 38,000 रुपये प्रति महीना के बीच होगी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सैलरी: भत्ते और सुविधाएं बेसिक सैलरी के अलावा, नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कई तरह के भत्ते, सुविधाएं और लाभ भी मिलेंगे। दिल्ली पुलिस HCM की सैलरी में शामिल भत्तों की सूची इस प्रकार है: महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता चिकित्सा भत्ता यात्रा भत्ता अन्य संबंधित भत्ते