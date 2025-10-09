Bihar BTSC JE Syllabus 2025: बिहार बीटीएससी जेई सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, PDF डाउनलोड करें

RRB NTPC Admit Card 2025
By Priyanka Pal
Oct 9, 2025, 18:55 IST

BTSC JE सिलेबस 2025 बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) द्वारा आधिकारिक सूचना के साथ जारी किया गया है। Candidates यहां से BTSC JE सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के टॉपिक देख सकते हैं।

Bihar BTSC JE Syllabus 2025
Bihar BTSC JE Syllabus 2025

Bihar BTSC JE Syllabus 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने आधिकारिक सूचना के साथ बिहार JE सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2025 जारी कर दिया है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषयों में जूनियर इंजीनियर (गैर-स्वच्छता) पदों के लिए कुल 2747 रिक्तियों की घोषणा की गई है। जो Candidates BTSC JE 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। इससे यह पक्का होगा कि वे सभी जरूरी टॉपिक कवर कर लें और परीक्षा में दूसरों से आसानी से आगे निकल सकें।

BTSC JE सिलेबस की स्पष्ट समझ होने से Candidates को परीक्षा की संरचना को समझने में मदद मिलती है। उन्हें उन मुख्य क्षेत्रों के बारे में भी पता चलता है जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसकी मदद से वे अपनी तैयारी के लिए एक प्रभावी और केंद्रित रणनीति बना सकते हैं। इस लेख में सभी विषयों के लिए नवीनतम बिहार जूनियर इंजीनियर सिलेबस 2025 और विस्तृत परीक्षा पैटर्न दिया गया है।

BTSC JE सिलेबस 2025

सफलता पाने के लिए BTSC JE सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। यह Candidates को उन जरूरी टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ने के साथ-साथ, Candidates को पिछले वर्षों के पेपर भी हल करने चाहिए। उन्हें नियमित रूप से रिवीजन करना और समय का बेहतर मैनेजमेंट करने का अभ्यास भी करना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुल स्कोर में सुधार होगा।

बिहार BTSC JE सिलेबस 2025 का महत्वपूर्ण विवरण 

BTSC JE 2025 सिलेबस में उन सभी विषयों और टॉपिक की विस्तृत जानकारी दी गई है जो परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषयों के लिए सामान्य अध्ययन और विषय का ज्ञान (Domain Knowledge) शामिल है। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें:

आयोग

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी)

डाक

कनिष्ठ अभियंता

विषयों

सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल

परीक्षा का तरीका

ऑनलाइन

प्रश्नों की संख्या

100

नकारात्मक अंकन

1/4

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा

साक्षात्कार

दस्तावेज सत्यापन

BTSC JE सिलेबस PDF डाउनलोड करें

आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार JE सिलेबस PDF जारी किया है। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए सीधे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सिलेबस PDF डाउनलोड करने और देखने से Candidates को व्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि कोई भी जरूरी टॉपिक छूट न जाए।

बिहार BTSC JE परीक्षा पैटर्न 2025

बिहार जूनियर इंजीनियर परीक्षा Online मोड में होगी, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा।


*   हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंकों की निगेटिव मार्किंग होगी।


*   BTSC JE परीक्षा में प्रश्न द्विभाषी होंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछे जाएंगे।


सेक्शन 

प्रश्नों की संख्या

मार्क्स

सामान्य अध्ययन

20

20

डोमेन ज्ञान (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)

80

80

कुल

100

100

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

