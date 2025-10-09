Bihar BTSC JE Syllabus 2025: बिहार बीटीएससी जेई सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, PDF डाउनलोड करें

Bihar BTSC JE Syllabus 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने आधिकारिक सूचना के साथ बिहार JE सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2025 जारी कर दिया है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषयों में जूनियर इंजीनियर (गैर-स्वच्छता) पदों के लिए कुल 2747 रिक्तियों की घोषणा की गई है। जो Candidates BTSC JE 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। इससे यह पक्का होगा कि वे सभी जरूरी टॉपिक कवर कर लें और परीक्षा में दूसरों से आसानी से आगे निकल सकें। BTSC JE सिलेबस की स्पष्ट समझ होने से Candidates को परीक्षा की संरचना को समझने में मदद मिलती है। उन्हें उन मुख्य क्षेत्रों के बारे में भी पता चलता है जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसकी मदद से वे अपनी तैयारी के लिए एक प्रभावी और केंद्रित रणनीति बना सकते हैं। इस लेख में सभी विषयों के लिए नवीनतम बिहार जूनियर इंजीनियर सिलेबस 2025 और विस्तृत परीक्षा पैटर्न दिया गया है।

BTSC JE सिलेबस 2025 सफलता पाने के लिए BTSC JE सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। यह Candidates को उन जरूरी टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ने के साथ-साथ, Candidates को पिछले वर्षों के पेपर भी हल करने चाहिए। उन्हें नियमित रूप से रिवीजन करना और समय का बेहतर मैनेजमेंट करने का अभ्यास भी करना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुल स्कोर में सुधार होगा। बिहार BTSC JE सिलेबस 2025 का महत्वपूर्ण विवरण BTSC JE 2025 सिलेबस में उन सभी विषयों और टॉपिक की विस्तृत जानकारी दी गई है जो परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषयों के लिए सामान्य अध्ययन और विषय का ज्ञान (Domain Knowledge) शामिल है। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें: आयोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) डाक कनिष्ठ अभियंता विषयों सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल परीक्षा का तरीका ऑनलाइन प्रश्नों की संख्या 100 नकारात्मक अंकन 1/4 चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन