भारत के इन टॉप 3 राज्यों में होती है सर्वाधिक खेती, जानें नाम

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहां कृषि सिर्फ खाद्य आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे देश की रीढ़ भी कहा जाता है। क्योंकि, कृषि का प्रभाव भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक और रोजगार पर पड़ता है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में कृषि का 15 से 18 फीसदी योगदान है।

वहीं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ आबादी वाला देश है। ऐसे में यहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है, जिससे देश में खाद्य आपूर्ति होती है। खास बात है कि भारत न सिर्फ देश में खाद्य आपूर्ति करता है, बल्कि विदेशों में भी फसलों का निर्यात करता है। इस कड़ी में हम भारत में सर्वाधिक कृषि वाले टॉप 3 राज्यों के बारे में जानेंगे।

टॉप पर आता है यह राज्य

भारत में कृषि के मामले में टॉप पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है। यहां कृषि के क्षेत्र में 33 लाख से अधिक किसान हैं। भारत का यह राज्य यमुना और गंगा के दोआब क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहां कृषि के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं, चावल, गन्ना और दालों की खेती होती है। यहां कुल 165 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। वहीं, देश में कुल खाद्यान उत्पादन में यह करीब 20 फीसदी का योगदान देता है।