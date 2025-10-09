भारत के इन टॉप 3 राज्यों में होती है सर्वाधिक खेती, जानें नाम

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहां कृषि सिर्फ खाद्य आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे देश की रीढ़ भी कहा जाता है। क्योंकि, कृषि का प्रभाव भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक और रोजगार पर पड़ता है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में कृषि का 15 से 18 फीसदी योगदान है।
वहीं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ आबादी वाला देश है। ऐसे में यहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है, जिससे देश में खाद्य आपूर्ति होती है। खास बात है कि भारत न सिर्फ देश में खाद्य आपूर्ति करता है, बल्कि विदेशों में भी फसलों का निर्यात करता है। इस कड़ी में हम भारत में सर्वाधिक कृषि वाले टॉप 3 राज्यों के बारे में जानेंगे।
टॉप पर आता है यह राज्य
भारत में कृषि के मामले में टॉप पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है। यहां कृषि के क्षेत्र में 33 लाख से अधिक किसान हैं। भारत का यह राज्य यमुना और गंगा के दोआब क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहां कृषि के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं, चावल, गन्ना और दालों की खेती होती है। यहां कुल 165 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। वहीं, देश में कुल खाद्यान उत्पादन में यह करीब 20 फीसदी का योगदान देता है।
दूसरे नंबर पर आता है यह राज्य
भारत में कृषि के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। यहां 30 लाख से अधिक किसान मौजूद हैं। ऐसे में राज्य का एक बड़ा हिस्सा कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। राज्य में प्रमुख रूप से गेंहू, दाल, सोयाबीन, तिलहन और दाल का उत्पादन होता है।
तीसरे नंबर पर आता है यह राज्य
भारत का हरियाणा राज्य प्रमुख रूप से कृषि के लिए जाना जाता है। यहां 27 लाख से अधिक किसान हैं, जो कृषि में कार्यरत है। यह राज्य हरित क्रांति के समय प्रमुख राज्य रहा था, जहां कृषि के नई तरीकों और आधुनिक शैली को तेजी से अपनाया गया था। यहां उगने वाली प्रमुख फसलों में गेंहू, चावल और गन्ना है।
सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य कौन-सा है
यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि बात की जाए कि सर्वाधिक कृषि योग्य वाला राज्य कौन-सा है, तो कुछ मामलों में महाराष्ट्र राज्य का नाम आता है। वहीं, पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में भी बड़े पैमाने पर खेती होती है। हालांकि, यहां चावल और जूट की खेती अधिक है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गिए लिंक पर क्लिक करें।
पढ़ेंः भारत का वह घर, जो दो देशों में आता है, जानें
Comments
All Comments (0)
Join the conversation