दुनिया में गेंहू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले टॉप 10 देश, देखें लिस्ट

गेहूं दुनिया की सबसे महत्त्वपूर्ण मुख्य फसलों में से एक है और इसकी खेती कई देशों में की जाती है। साल 2025 में भी गेहूं उत्पादन में चीन, भारत और रूस का दबदबा कायम है। इनके बाद अमेरिका, फ्रांस और कनाडा का स्थान है। यहां 2025 में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले 10 देशों की सूची दी गई है।
दुनिया में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले 10 देश
1. चीन
चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। साल 2025 में यहां लगभग 140.1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। हेनान और शेडोंग प्रांत इसकी खेती में सबसे आगे हैं।
2. भारत
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। 2025 में देश में लगभग 110 से 117.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन है, जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है।
3. रूस
गेहूं के वैश्विक उत्पादन में रूस तीसरे स्थान पर है। यहां लगभग 81.5 से 85 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को गेहूं निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक देश है। साल 2025 में यहां लगभग 44.9 से 53.7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन है। कैनसस और नॉर्थ डकोटा को अमेरिका का "व्हीट बेल्ट" यानी गेहूं का केंद्र माना जाता है।
5. फ्रांस
फ्रांस यूरोप में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां लगभग 30 से 34 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है, जिसका बड़ा हिस्सा यूरोप और अफ्रीका के देशों में निर्यात किया जाता है।
6. कनाडा
कनाडा दुनिया के शीर्ष गेहूं उत्पादक देशों में शामिल है। 2025 में यहां का उत्पादन लगभग 33 से 35 मिलियन टन है। इसकी ज्यादातर खेती प्रेयरी प्रांतों में होती है।
7. ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। 2025 में देश में लगभग 25.5 से 32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन है। यहां की सूखी जलवायु अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं की खेती के लिए फायदेमंद है।
8. पाकिस्तान
पाकिस्तान हर साल बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। साल 2025 में यहां लगभग 26 से 31.6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान पंजाब प्रांत का है।
9. यूक्रेन
यूक्रेन 2025 में भी गेहूं का एक शीर्ष उत्पादक बना हुआ है। चुनौतियों के बावजूद, यहां लगभग 20.7 से 26.8 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है और यह दुनिया का एक प्रमुख सप्लायर बना हुआ है।
10. जर्मनी
जर्मनी यूरोप के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक है। 2025 में यहां लगभग 22 से 23 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। यहां के उपजाऊ उत्तरी और पूर्वी इलाकों में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है।
