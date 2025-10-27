Current Affairs Quiz 27 अक्टूबर 2025: महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है?

Current Affairs Quiz 27 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2025, छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी की यह कितनी वीं भागीदारी थी? A) 10वीं B) 11वीं C) 12वीं D) 13वीं 1. C) 12वीं 22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने मिलकर आसियान-भारत संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों पर चर्चा की। यह प्रधानमंत्री की आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 12वीं भागीदारी थी।

2. महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? A) छत्रपति शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन B) शिव नगर रेलवे स्टेशन C) छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन D) मराठवाड़ा जंक्शन 2. C) छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, जिसका नया स्टेशन कोड ‘CPSN’ है। यह कदम शहर के लगभग तीन वर्ष पहले हुए नाम परिवर्तन के अनुरूप उठाया गया है। इस संबंध में अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार के महायुति गठबंधन द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी की गई। यह स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल के अंतर्गत आता है। 3. हाल ही में चर्चा में आये चक्रवात "मोंथा" (Montha) का नाम किस देश ने सुझाया है? A) भारत B) म्यांमार C) थाईलैंड D) बांग्लादेश 3. C) थाईलैंड चक्रवात “मोंथा” (Cyclone Montha) का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। थाई भाषा में “मोंथा” का अर्थ “सुगंधित फूल” या “सुंदर फूल” होता है। इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम पहले से स्वीकृत सूची से चुने जाते हैं, जिनके चयन के लिए तटस्थता, उच्चारण की सरलता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित कड़े दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।