Current Affairs Quiz 27 अक्टूबर 2025: महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है?

Oct 27, 2025

Current Affairs Quiz 27 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2025, छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी की यह कितनी वीं भागीदारी थी?

A) 10वीं

B) 11वीं

C) 12वीं

D) 13वीं

1. C) 12वीं

22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने मिलकर आसियान-भारत संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों पर चर्चा की। यह प्रधानमंत्री की आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 12वीं भागीदारी थी।

2. महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है?

A) छत्रपति शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन

B) शिव नगर रेलवे स्टेशन

C) छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन

D) मराठवाड़ा जंक्शन 

2. C) छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन

महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, जिसका नया स्टेशन कोड ‘CPSN’ है। यह कदम शहर के लगभग तीन वर्ष पहले हुए नाम परिवर्तन के अनुरूप उठाया गया है। इस संबंध में अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार के महायुति गठबंधन द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी की गई। यह स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल के अंतर्गत आता है।

3. हाल ही में चर्चा में आये चक्रवात "मोंथा" (Montha) का नाम किस देश ने सुझाया है?

A) भारत

B) म्यांमार

C) थाईलैंड

D) बांग्लादेश

3. C) थाईलैंड

चक्रवात “मोंथा” (Cyclone Montha) का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। थाई भाषा में “मोंथा” का अर्थ “सुगंधित फूल” या “सुंदर फूल” होता है। इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम पहले से स्वीकृत सूची से चुने जाते हैं, जिनके चयन के लिए तटस्थता, उच्चारण की सरलता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित कड़े दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

4. फीफा ने दक्षिण-पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? 

A) फीफा एशिया कप

B) फीफा आसियान कप

C) फीफा चैलेंज कप

D) फीफा यूनिटी कप

4. B) फीफा आसियान कप

फीफा ने दक्षिण-पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट “फीफा आसियान कप” शुरू किया है। इस टूर्नामेंट की घोषणा कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। यह पहल फीफा और आसियान के बीच नवीनीकृत समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से हुई है। यह साझेदारी अब अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लीग और राष्ट्रीय टीमों के विकास पर केंद्रित रहेगा। 

5. वर्ल्ड ऑडियोविजुअल हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है? 

A) 25 अक्टूबर 

B) 26 अक्टूबर 

C) 27 अक्टूबर 

D) 28 अक्टूबर 

5. C) 27 अक्टूबर

विश्व ऑडियोविजुअल धरोहर दिवस (World Day for Audiovisual Heritage) 2025 को 27 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह दिवस यूनेस्को (UNESCO) और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियोविजुअल आर्काइव्स एसोसिएशंस (CCAAA) की इस वैश्विक पहल की 20वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। इस वर्ष 2025 की थीम “Digitizing Our Shared UNESCO History” अर्थात “हमारे साझा यूनेस्को इतिहास का डिजिटलीकरण” है।

