बिहार से शुरुआत, भारत में पहली बार EVM पर उम्मीदवारों के नाम ऐसे दिखेंगे

Bihar Election 2025 New Rules: भारत में चुनाव प्रबंधन लगातार विकसित हो रहा है, जहाँ पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाता सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने ईवीएम (Electronic Voting Machine) पर उम्मीदवारों के नामों की नई व्यवस्था और लेआउट नियम लागू किए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इन नए सुधारों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इन बदलावों का उद्देश्य मतदाताओं को स्पष्ट, सुगम और भरोसेमंद मतदान अनुभव प्रदान करना है। अब ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, समान फॉन्ट, और स्पष्ट सीरियल नंबर जैसी सुविधाएँ दी गई हैं, जिससे भ्रम की स्थिति न रहे और लोकतंत्र की पारदर्शिता और भी मजबूत हो।

EVM बैलेट पेपर लेआउट का नया फॉर्मेट:

ईवीएम भारत की चुनाव प्रणाली का तकनीकी आधार है। आयोग ने इसके लेआउट को आधुनिक बनाते हुए दृश्यता और पहचान को केंद्र में रखा है। बिहार चुनाव में यह सुधार पहली बार लागू हो रहे हैं, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवार की सही पहचान करने में आसानी होगी।